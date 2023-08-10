Третий фигурант нападения на ветерана спецоперации объявлен в международный розыск

В ночь на 5 августа в кафе в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края трое мужчин спровоцировали конфликт с двумя 36-летними участниками спецоперации. В ходе конфликта компания нанесла одному из военнослужащих несколько ударов, сорвала с одежды государственную и общественную награды, а также повредила его автомобиль. В результате мужчина получил легкие травмы, сумма материального ущерба составила более 800 000 руб.