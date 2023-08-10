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Третий фигурант нападения на ветерана спецоперации объявлен в международный розыск

Ведомости

Третий фигурант уголовного дела об избиении бывшего участника военной спецоперации объявлен в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Забайкальского краевого суда. 

Нерчинско-Заводский районный суд заочно арестовал 43-летнего Ивана Зырянова, добавили в суде. Отмечается, что мужчина ранее не был судим. Он жил с матерью в селе Нерчинский Завод. Ранее следствие установило его причастность к нападению на ветерана спецоперации.

9 августа региональный СК сообщил об аресте второго фигуранта уголовного дела. 19-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС России), п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Обвинение по тем же статьям предъявлено третьему 27-летнему соучастнику избиения. Он отправлен под стражу до 5 октября.

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В ночь на 5 августа в кафе в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края трое мужчин спровоцировали конфликт с двумя 36-летними участниками спецоперации. В ходе конфликта компания нанесла одному из военнослужащих несколько ударов, сорвала с одежды государственную и общественную награды, а также повредила его автомобиль. В результате мужчина получил легкие травмы, сумма материального ущерба составила более 800 000 руб.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что участник спецоперации является инвалидом, он потерял ногу из-за ранения. По словам депутата, конфликт произошел «именно на почве неприязни молодчиков к СВО».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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