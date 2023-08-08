Суд арестовал обвиняемого в избиении ветерана спецоперации в Забайкалье
Одного из фигурантов дела об избиении в Забайкальском крае участника спецоперации Михаила Таскина арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
Уточняется, что он будет находиться в СИЗО до 5 октября.
Нападение произошло 5 августа в одном из кафе Нерчинско-Заводского района Забайкальского края. Тогда компания мужчин в состоянии алкогольного опьянения напала на участника спецоперации. В результате мужчина получил легкие травмы, злоумышленники также протаранили его автомобиль. Сейчас состояние ветерана оценивается как удовлетворительное, осложнений у него не обнаружили. Сумма материального ущерба оценивается в 800 000 руб.
6 августа МВД сообщило, что один из напавших на участника спецоперации задержан. Им оказался 27-летний мужчина. 8 августа ему предъявили обвинение. Помимо этого правоохранители задержали второго подозреваемого, 9 августа ему планируют предъявить обвинение. Следствие установило причастность третьего – им оказался 43-летний мужчина, в настоящее время он объявлен в розыск.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Позже это дело было объединено с другим уголовным делом - о дискредитации ВС России (ч. 2 ст. 280.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.