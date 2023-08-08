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Общество

Суд арестовал обвиняемого в избиении ветерана спецоперации в Забайкалье

Ведомости

Одного из фигурантов дела об избиении в Забайкальском крае участника спецоперации Михаила Таскина арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. 

Уточняется, что он будет находиться в СИЗО до 5 октября.

Нападение произошло 5 августа в одном из кафе Нерчинско-Заводского района Забайкальского края. Тогда компания мужчин в состоянии алкогольного опьянения напала на участника спецоперации. В результате мужчина получил легкие травмы, злоумышленники также протаранили его автомобиль. Сейчас состояние ветерана оценивается как удовлетворительное, осложнений у него не обнаружили. Сумма материального ущерба оценивается в 800 000 руб. 

6 августа МВД сообщило, что один из напавших на участника спецоперации задержан. Им оказался 27-летний мужчина. 8 августа ему предъявили обвинение. Помимо этого правоохранители задержали второго подозреваемого, 9 августа ему планируют предъявить обвинение. Следствие установило причастность третьего – им оказался 43-летний мужчина, в настоящее время он объявлен в розыск.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и повреждении имущества (ст. 167 УК РФ). Позже это дело было объединено с другим уголовным делом - о дискредитации ВС России (ч. 2 ст. 280.3 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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