Дело об избиении ветерана спецоперации в Забайкалье объединили с делом о дискредитации
Дело об избиении участника спецоперации Михаила Таскина в Забайкальском крае объединили с делом о дискредитации спецоперации. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в своем Telegram-канале.
«Заместитель Генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию с избиением участника СВО в Нерзаводе. Дело передали в следственный комитет и объединили с делом о публичной дискредитации СВО», – написал он.
Осипов также сообщил, что прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
Инцидент произошел 5 августа в одном из кафе Нерчинско-Заводского района Забайкальского края. Тогда компания мужчин в состоянии алкогольного опьянения напала на компанию участника спецоперации, который потерял ногу в ходе боевых действий. «Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», – писал Осипов. Сейчас состояние ветерана спецоперации оценивается как удовлетворительное, осложнений у него не обнаружили. Депутат Госдумы Александр Хинштейн также отмечал, что группа пьяных молодых людей протаранила автомобиль Таскина.
6 августа МВД сообщило, что один из напавших на участника спецоперации задержан. Им оказался 27-летний мужчина. Сообщалось, что в его отношении расследуются уголовные дела о причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Ранее в МВД сообщали, что «в действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления» по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии РФ). В постановлении, которое опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, было сказано, что дело объединили с делом по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.