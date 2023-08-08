Дело об избиении ветерана спецоперации в Забайкалье объединили с делом о дискредитации

Инцидент произошел 5 августа в одном из кафе Нерчинско-Заводского района Забайкальского края. Тогда компания мужчин в состоянии алкогольного опьянения напала на компанию участника спецоперации, который потерял ногу в ходе боевых действий. «Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», – писал Осипов. Сейчас состояние ветерана спецоперации оценивается как удовлетворительное, осложнений у него не обнаружили. Депутат Госдумы Александр Хинштейн также отмечал, что группа пьяных молодых людей протаранила автомобиль Таскина.