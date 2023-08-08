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Общество

Дело об избиении ветерана спецоперации в Забайкалье объединили с делом о дискредитации

Ведомости

Дело об избиении участника спецоперации Михаила Таскина в Забайкальском крае объединили с делом о дискредитации спецоперации. Об этом сообщил губернатор Александр Осипов в своем Telegram-канале.

«Заместитель Генпрокурора по ДФО Дмитрий Демешин взял под личный контроль ситуацию с избиением участника СВО в Нерзаводе. Дело передали в следственный комитет и  объединили с делом о публичной дискредитации СВО», – написал он. 

Осипов также сообщил, что прокуратура потребовала наказать сотрудников МВД, которые возбудили уголовное дело только по статье о порче имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), максимальное наказание по которой предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Инцидент произошел 5 августа в одном из кафе Нерчинско-Заводского района Забайкальского края. Тогда компания мужчин в состоянии алкогольного опьянения напала на компанию участника спецоперации, который потерял ногу в ходе боевых действий. «Несмотря на то, что компания с участником спецоперации постаралась избежать конфликта и покинула кафе, другая сторона конфликта ее преследовала и нанесла мужчине телесные повреждения», – писал Осипов. Сейчас состояние ветерана спецоперации оценивается как удовлетворительное, осложнений у него не обнаружили. Депутат Госдумы Александр Хинштейн также отмечал, что группа пьяных молодых людей протаранила автомобиль Таскина. 

6 августа МВД сообщило, что один из напавших на участника спецоперации задержан. Им оказался 27-летний мужчина. Сообщалось, что в его отношении расследуются уголовные дела о причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). 

Ранее в МВД сообщали, что «в действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления» по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии РФ). В постановлении, которое опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, было сказано, что дело объединили с делом по ч. 2 ст. 280.3 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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