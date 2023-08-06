В Забайкалье задержали одного из участников избиения ветерана спецоперации

Ранее в МВД сообщали, что «в действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления» по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии РФ). Губернатор региона Александр Осипов рассказывал, что пообщался с пострадавшим Михаилом. По его словам, он защищал присутствовавшего с ним товарища, на которого первоначально словесно напали. «Сказал: “За что вы на него нападаете? Он вообще мобилизованный. Каждого из вас могли мобилизовать”. Михаил ждет правовой оценки случившегося и привлечения виновных к ответственности», – написал губернатор у себя в соцсетях.