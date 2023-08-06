В Забайкалье задержали одного из участников избиения ветерана спецоперации
Один из напавших на участника спецоперации задержан, в отношении него расследуются уголовные дела о причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества. Об этом сообщили в управлении МВД по Забайкальскому краю.
Нападение пьяной компании на участника спецоперации произошло 5 августа, когда тот находился в кафе. Кроме того, ему повредили автомобиль. По информации депутата Александра Хинштейна, пострадавшим является мужчина, который потерял ногу в ходе боев.
Задержанный 27-летний мужчина проходит по делу об умышленном причинении вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).
Ранее в МВД сообщали, что «в действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления» по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии РФ). Губернатор региона Александр Осипов рассказывал, что пообщался с пострадавшим Михаилом. По его словам, он защищал присутствовавшего с ним товарища, на которого первоначально словесно напали. «Сказал: “За что вы на него нападаете? Он вообще мобилизованный. Каждого из вас могли мобилизовать”. Михаил ждет правовой оценки случившегося и привлечения виновных к ответственности», – написал губернатор у себя в соцсетях.
По данным депутата Хинштейна, участник спецоперации является инвалидом, который потерял ногу в результате ранения, и уточнил, что компания протаранила его машину и подвергла избиению, сорвав награды. По его словам, конфликт произошел «именно на почве неприязни молодчиков к СВО». Депутат также заявил, что направит запросы в Генпрокуратуру, Следственный комитет (СК) и МВД России о проведении проверки в отношении должностных лиц, не принявших «своевременных мер и пытавшихся спустить дело на тормозах».