Газета
Общество

В Забайкалье задержали одного из участников избиения ветерана спецоперации

Ведомости

Один из напавших на участника спецоперации задержан, в отношении него расследуются уголовные дела о причинении легкого вреда здоровью и повреждении имущества. Об этом сообщили в управлении МВД по Забайкальскому краю.

Нападение пьяной компании на участника спецоперации произошло 5 августа, когда тот находился в кафе. Кроме того, ему повредили автомобиль. По информации депутата Александра Хинштейна, пострадавшим является мужчина, который потерял ногу в ходе боев.

Задержанный 27-летний мужчина проходит по делу об умышленном причинении вреда здоровью (ст. 115 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества, совершенном из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Ранее по теме: В Забайкальском крае избили получившего инвалидность участника спецоперации

Ранее в МВД сообщали, что «в действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления» по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии РФ). Губернатор региона Александр Осипов рассказывал, что пообщался с пострадавшим Михаилом. По его словам, он защищал присутствовавшего с ним товарища, на которого первоначально словесно напали. «Сказал: “За что вы на него нападаете? Он вообще мобилизованный. Каждого из вас могли мобилизовать”. Михаил ждет правовой оценки случившегося и привлечения виновных к ответственности», – написал губернатор у себя в соцсетях.

По данным депутата Хинштейна, участник спецоперации является инвалидом, который потерял ногу в результате ранения, и уточнил, что компания протаранила его машину и подвергла избиению, сорвав награды. По его словам, конфликт произошел «именно на почве неприязни молодчиков к СВО». Депутат также заявил, что направит запросы в Генпрокуратуру, Следственный комитет (СК) и МВД России о проведении проверки в отношении должностных лиц, не принявших «своевременных мер и пытавшихся спустить дело на тормозах».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных