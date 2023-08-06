В Забайкальском крае избили получившего инвалидность участника спецоперации
Пьяная компания избила участника спецоперации в Забайкальском крае, сообщил губернатор региона Александр Осипов. По информации депутата Александра Хинштейна, пострадавшим является мужчина, который потерял ногу в ходе боев.
«В одном из кафе произошел конфликт между двумя компаниями, в одной из которых находился участник специальной военной операции. По отношению к бойцу СВО стали проявлять агрессию, это были лица, употребляющие алкогольные напитки», – написал Осипов у себя в Telegram-канале.
По его словам, несмотря на старания компании с участником СВО избежать конфликта, другая сторона последовала за ними и нанесла мужчине телесные повреждения. «Правоохранительные органы проводят необходимые следственные действия и допросы. Все виновные будут привлечены к ответственности, ситуация находится на контроле краевых властей и Москвы», – заключил губернатор.
Как уточнила пресс-служба МВД, конфликт произошел в Нерчинско-Заводском районе, утром 5 августа информация поступила в полицию. Также был поврежден автомобиль участника спецоперации.
«По факту повреждения автомобиля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ. По тяжести причиненного вреда гражданину назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет принято правовое решение», – говорится в сообщении. В МВД добавили, что «в действиях нескольких участников конфликта усматриваются признаки преступления» по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию армии РФ).
Позже губернатор сообщил, что пообщался с пострадавшим Михаилом. По его словам, он защищал присутствовавшего с ним товарища, на которого первоначально словесно напали. «Сказал: “За что вы на него нападаете? Он вообще мобилизованный. Каждого из вас могли мобилизовать”. Михаил ждет правовой оценки случившегося и привлечения виновных к ответственности», – заключил губернатор.
Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что участник спецоперации является инвалидом, который потерял ногу в результате ранения, и уточнил, что компания протаранила его машину и подвергла избиению, сорвав награды. По его словам, конфликт произошел «именно на почве неприязни молодчиков к СВО».
«Подонки уже установлены, но успели скрыться. Их задержание — надеюсь, дело времени», – добавил Хинштейн.