В Забайкальском крае избили получившего инвалидность участника спецоперации

Позже губернатор сообщил, что пообщался с пострадавшим Михаилом. По его словам, он защищал присутствовавшего с ним товарища, на которого первоначально словесно напали. «Сказал: “За что вы на него нападаете? Он вообще мобилизованный. Каждого из вас могли мобилизовать”. Михаил ждет правовой оценки случившегося и привлечения виновных к ответственности», – заключил губернатор.