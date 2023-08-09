В Забайкалье арестован второй обвиняемый в избиении ветерана спецоперации
В Забайкальском крае заключили под стражу второго фигуранта уголовного дела об избиении бывшего участника военной спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СК.
19-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС России), п «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Одного из фигурантов уголовного дела об избиении ветерана спецоперации арестовали на два месяца 8 августа. Следствие установило причастность третьего – им оказался 43-летний мужчина, в настоящее время он объявлен в розыск.
Нападение произошло 5 августа в одном из кафе Нерчинско-Заводского района Забайкальского края. Тогда компания мужчин в состоянии алкогольного опьянения напала на участника спецоперации, который лишился ноги в ходе боев. В результате мужчина получил легкие травмы, злоумышленники также протаранили его автомобиль. Сейчас состояние ветерана оценивается как удовлетворительное, осложнений у него не обнаружили. Сумма материального ущерба оценивается в 800 000 руб.