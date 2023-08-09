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Общество

В Забайкалье арестован второй обвиняемый в избиении ветерана спецоперации

Ведомости

В Забайкальском крае заключили под стражу второго фигуранта уголовного дела об избиении бывшего участника военной спецоперации. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального СК. 

19-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280.3 УК РФ (дискредитация ВС России), п «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). 

Одного из фигурантов уголовного дела об избиении ветерана спецоперации арестовали на два месяца 8 августа. Следствие установило причастность третьего – им оказался 43-летний мужчина, в настоящее время он объявлен в розыск.

Нападение произошло 5 августа в одном из кафе Нерчинско-Заводского района Забайкальского края. Тогда компания мужчин в состоянии алкогольного опьянения напала на участника спецоперации, который лишился ноги в ходе боев. В результате мужчина получил легкие травмы, злоумышленники также протаранили его автомобиль. Сейчас состояние ветерана оценивается как удовлетворительное, осложнений у него не обнаружили. Сумма материального ущерба оценивается в 800 000 руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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