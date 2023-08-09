В Забайкалье арестован второй обвиняемый в избиении ветерана спецоперации

Нападение произошло 5 августа в одном из кафе Нерчинско-Заводского района Забайкальского края. Тогда компания мужчин в состоянии алкогольного опьянения напала на участника спецоперации, который лишился ноги в ходе боев. В результате мужчина получил легкие травмы, злоумышленники также протаранили его автомобиль. Сейчас состояние ветерана оценивается как удовлетворительное, осложнений у него не обнаружили. Сумма материального ущерба оценивается в 800 000 руб.