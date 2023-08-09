Суд прекратил уголовное дело об оскорблении ребенка из-за шапки с буквой Z
Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в 7000 руб. Александру Неустроеву, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.
Суд прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении Неустроева и применил меру в виде судебного штрафа, уточнили в суде.
В апреле в СК сообщали о возбуждении дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, 21 апреля мужчина «совершил противоправные действия в отношении мальчика 2011 года рождения». Инцидент произошел около одного из домов по улице Волгоградской.
Портал Е1 писал, что конфликт попал на видео с домофонной камеры. На записи мужчина оскорбляет ребенка и его родителей из-за символики спецоперации, буквы Z, на шапке. Мать мальчика просила правоохранительные органы, чтобы мужчину оштрафовали «как минимум за мат в общественном месте». Женщина пояснила, что отец мальчика военный и находится в зоне спецоперации. Ребенок гордится отцом и сам решил носить шапку с символикой спецоперации.