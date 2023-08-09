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Суд прекратил уголовное дело об оскорблении ребенка из-за шапки с буквой Z

Ведомости

Ленинский районный суд Екатеринбурга назначил штраф в 7000 руб. Александру Неустроеву, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z. Об этом со ссылкой на пресс-службу суда пишет ТАСС.

Суд прекратил уголовное дело о хулиганстве в отношении Неустроева и применил меру в виде судебного штрафа, уточнили в суде.

В апреле в СК сообщали о возбуждении дела по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). По версии следствия, 21 апреля мужчина «совершил противоправные действия в отношении мальчика 2011 года рождения». Инцидент произошел около одного из домов по улице Волгоградской.

Ранее по теме: СК завел уголовное дело на мужчину, оскорбившего ребенка из-за буквы Z на шапке

Портал Е1 писал, что конфликт попал на видео с домофонной камеры. На записи мужчина оскорбляет ребенка и его родителей из-за символики спецоперации, буквы Z, на шапке. Мать мальчика просила правоохранительные органы, чтобы мужчину оштрафовали «как минимум за мат в общественном месте». Женщина пояснила, что отец мальчика военный и находится в зоне спецоперации. Ребенок гордится отцом и сам решил носить шапку с символикой спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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