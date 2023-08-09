Суд прекратил уголовное дело об оскорблении ребенка из-за шапки с буквой Z

Портал Е1 писал, что конфликт попал на видео с домофонной камеры. На записи мужчина оскорбляет ребенка и его родителей из-за символики спецоперации, буквы Z, на шапке. Мать мальчика просила правоохранительные органы, чтобы мужчину оштрафовали «как минимум за мат в общественном месте». Женщина пояснила, что отец мальчика военный и находится в зоне спецоперации. Ребенок гордится отцом и сам решил носить шапку с символикой спецоперации.