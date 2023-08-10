Прокуратура обжалует прекращение дела об оскорблении ребенка из-за шапки с буквой Z

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело Неустроева и назначил ему судебный штраф в 7000 руб. По мнению Генпрокуратуры, суд не изучил ряд факторов, в том числе был ли возмещен причинений вред и раскаялся ли подозреваемый. Также в суде не участвовал сам потерпевший и его законные представители.