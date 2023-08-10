Прокуратура обжалует прекращение дела об оскорблении ребенка из-за шапки с буквой Z
Прокуратура обжалует прекращение уголовного дела в отношении Александра Неустроева, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.
Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело Неустроева и назначил ему судебный штраф в 7000 руб. По мнению Генпрокуратуры, суд не изучил ряд факторов, в том числе был ли возмещен причинений вред и раскаялся ли подозреваемый. Также в суде не участвовал сам потерпевший и его законные представители.
«Генеральная прокуратура РФ изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление», – говорится в сообщении ведомства.
В Генпрокуратуре признают, что действия мужчины относятся к категории средней тяжести, но подчеркивают, что дело не могло быть прекращено. По мнению ведомства, оно направлено не только против ребенка, но и «причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения» и интересам страны.
Следствие установило, что в апреле Неустроев напал на мальчика 2011 года рождения, на котором была шапка с символом Z. В Генпрокуратуре уточнили, что мужчина пытался схватить ребенка, но тот убежал.
Местные СМИ писали, что конфликт попал на видео с домофонной камеры. На записи мужчина оскорбляет ребенка и его родителей из-за символики спецоперации – буквы Z на шапке. Мать мальчика просила правоохранительные органы, чтобы мужчину оштрафовали «как минимум за мат в общественном месте». Женщина пояснила, что отец мальчика военный и находится в зоне спецоперации. Ребенок гордится отцом и сам решил носить шапку с символикой спецоперации.