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Прокуратура обжалует прекращение дела об оскорблении ребенка из-за шапки с буквой Z

Ведомости

Прокуратура обжалует прекращение уголовного дела в отношении Александра Неустроева, который оскорбил ребенка в шапке с буквой Z. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре.

Ленинский районный суд Екатеринбурга прекратил уголовное дело Неустроева и назначил ему судебный штраф в 7000 руб. По мнению Генпрокуратуры, суд не изучил ряд факторов, в том числе был ли возмещен причинений вред и раскаялся ли подозреваемый. Также в суде не участвовал сам потерпевший и его законные представители.

«Генеральная прокуратура РФ изучила решение суда, нашла существенные нарушения и дала указание прокурору Свердловской области подготовить кассационное представление», – говорится в сообщении ведомства.

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В Генпрокуратуре признают, что действия мужчины относятся к категории средней тяжести, но подчеркивают, что дело не могло быть прекращено. По мнению ведомства, оно направлено не только против ребенка, но и «причиняет ущерб социально-нравственному воспитанию подрастающего поколения» и интересам страны.

Следствие установило, что в апреле Неустроев напал на мальчика 2011 года рождения, на котором была шапка с символом Z. В Генпрокуратуре уточнили, что мужчина пытался схватить ребенка, но тот убежал.

Местные СМИ писали, что конфликт попал на видео с домофонной камеры. На записи мужчина оскорбляет ребенка и его родителей из-за символики спецоперации – буквы Z на шапке. Мать мальчика просила правоохранительные органы, чтобы мужчину оштрафовали «как минимум за мат в общественном месте». Женщина пояснила, что отец мальчика военный и находится в зоне спецоперации. Ребенок гордится отцом и сам решил носить шапку с символикой спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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