В Китае отменят необходимость тестирования на COVID-19 перед въездом
С 30 августа в Китае перестанут требовать результаты предварительного ПЦР-тестирования на COVID-19 перед въездом в страну. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«С 30 августа тем, кто въезжает в КНР, не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или антиген-тест на COVID-19», – сказал он (цит. по ТАСС).
С начала года Китай упрощает процедуры антиковидного контроля при въезде в страну и снимает ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса. В частности, с 8 января в КНР была возобновлена выдача загранпаспортов его гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г., и прием заявлений от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство. С этого же момента были отменены требование сдавать ПЦР-тест по прибытии в Китай и карантин. Иностранным туристам было достаточно сдать тест на COVID-19 за 48 часов до вылета.
C 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз иностранным гражданам. В апреле генеральное консульство анонсировало открытие визовых центров в Москве и в Санкт-Петербурге. 1 августа Минэкономразвития России объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои.