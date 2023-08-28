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Общество

В Китае отменят необходимость тестирования на COVID-19 перед въездом

Ведомости

С 30 августа в Китае перестанут требовать результаты предварительного ПЦР-тестирования на COVID-19 перед въездом в страну. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«С 30 августа тем, кто въезжает в КНР, не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или антиген-тест на COVID-19», – сказал он (цит. по ТАСС).

С начала года Китай упрощает процедуры антиковидного контроля при въезде в страну и снимает ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса. В частности, с 8 января в КНР была возобновлена выдача загранпаспортов его гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г., и прием заявлений от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство. С этого же момента были отменены требование сдавать ПЦР-тест по прибытии в Китай и карантин. Иностранным туристам было достаточно сдать тест на COVID-19 за 48 часов до вылета.

C 15 марта Китай возобновил выдачу всех типов виз иностранным гражданам. В апреле генеральное консульство анонсировало открытие визовых центров в Москве и в Санкт-Петербурге. 1 августа Минэкономразвития России объявило о запуске с Китаем безвизового двустороннего канала для поездок туристов в составе групп. Россия получила подтверждение от КНР о готовности с этой даты как принимать тургруппы россиян, так и направлять свои.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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