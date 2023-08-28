В Китае отменят необходимость тестирования на COVID-19 перед въездом

С начала года Китай упрощает процедуры антиковидного контроля при въезде в страну и снимает ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса. В частности, с 8 января в КНР была возобновлена выдача загранпаспортов его гражданам, которая была прекращена в августе 2021 г., и прием заявлений от иностранцев на продление, обновление и переоформление виз и вида на жительство. С этого же момента были отменены требование сдавать ПЦР-тест по прибытии в Китай и карантин. Иностранным туристам было достаточно сдать тест на COVID-19 за 48 часов до вылета.