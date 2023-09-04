В Ростовской области возбудили уголовное дело после нападения на военного

В пресс-службе МВД по Ростовской области в комментарии ТАСС рассказали, что инцидент произошел в ночь на 3 сентября около кафе «Клевер» в парке им. В. И. Ленина. Неизвестный мужчина выстрелил 12 раз из травматического пистолета в участника спецоперации, после чего скрылся. Его личность пока не установлена. Сам пострадавший от медицинской помощи оказался.