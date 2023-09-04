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В Ростовской области возбудили уголовное дело после нападения на военного

Ведомости

После нападения на участника спецоперации в Батайске СК возбудил уголовное дело. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

В пресс-службе МВД по Ростовской области в комментарии ТАСС рассказали, что инцидент произошел в ночь на 3 сентября около кафе «Клевер» в парке им. В. И. Ленина. Неизвестный мужчина выстрелил 12 раз из травматического пистолета в участника спецоперации, после чего скрылся. Его личность пока не установлена. Сам пострадавший от медицинской помощи оказался.

Ростовский портал «161.ru» писал, что пострадавшим оказался 28-летний участник ЧВК «Вагнер» Вячеслав К., который ездил в Африку, принимал участие в спецоперации и планировал в ближайшее время снова поехать в зону спецоперации. 

Нападению предшествовал конфликт с незнакомцем, после которого из «Клевера» выбежало несколько человек, избивших мужчину. По информации издания, в это время они также оскорбляли пострадавшего за участие в спецоперации. После конфликта, как передает местный портал, мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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