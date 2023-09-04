В Ростовской области возбудили уголовное дело после нападения на военного
После нападения на участника спецоперации в Батайске СК возбудил уголовное дело. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
В пресс-службе МВД по Ростовской области в комментарии ТАСС рассказали, что инцидент произошел в ночь на 3 сентября около кафе «Клевер» в парке им. В. И. Ленина. Неизвестный мужчина выстрелил 12 раз из травматического пистолета в участника спецоперации, после чего скрылся. Его личность пока не установлена. Сам пострадавший от медицинской помощи оказался.
Ростовский портал «161.ru» писал, что пострадавшим оказался 28-летний участник ЧВК «Вагнер» Вячеслав К., который ездил в Африку, принимал участие в спецоперации и планировал в ближайшее время снова поехать в зону спецоперации.
Нападению предшествовал конфликт с незнакомцем, после которого из «Клевера» выбежало несколько человек, избивших мужчину. По информации издания, в это время они также оскорбляли пострадавшего за участие в спецоперации. После конфликта, как передает местный портал, мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.