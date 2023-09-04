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ВЦИОМ: 63% россиян поддерживают «Разговоры о важном»

Ведомости

Большинство россиян (63%) скорее положительно относятся к проведению «Разговоров о важном» в школах. Об этом свидетельствуют результаты исследования ВЦИОМа. В опросе участвовали 1600 респондентов старше 18 лет.

Еще 12% опрошенных видят в таких занятиях как положительные, так и отрицательные моменты. Скорее отрицательно к «Разговорам о важном» относятся 9% респондентов. Стольким же россиянам инициатива безразлична. Еще 7% затруднились ответить на вопрос об отношении к уроку.

В конце августа министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что 83% родителей положительно относятся к проведению «Разговоров о важном». Он назвал такие уроки «важнейшим элементом воспитательной работы».

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«Разговоры о важном» – это цикл внеурочных занятий, посвященных «ключевым аспектам жизни человека в современной России». Уроки проходят еженедельно по понедельникам. Первые занятия состоялись 5 сентября 2022 г. по всей стране. Кроме того, каждая учебная неделя начинается с поднятия флага и исполнения гимна России.

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В этом году уроки из цикла прошли 4 сентября. Занятия были посвящены Дню знаний. В частности, школьникам показали видео с обращением писателя, философа и телеведущего Юрия Вяземского. Следующие сентябрьские «Разговоры о важном» будут посвящены природе России, 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской и избирательной системе РФ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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