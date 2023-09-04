ВЦИОМ: 63% россиян поддерживают «Разговоры о важном»

Еще 12% опрошенных видят в таких занятиях как положительные, так и отрицательные моменты. Скорее отрицательно к «Разговорам о важном» относятся 9% респондентов. Стольким же россиянам инициатива безразлична. Еще 7% затруднились ответить на вопрос об отношении к уроку.