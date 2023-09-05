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Минэк продлил удаленку для сотрудников офиса в «Москва-сити» до 1 декабря

Ведомости

Удаленный режим работы продлили для сотрудников Министерства экономического развития РФ до 1 декабря. Эту информацию подтвердил «Ведомостям» представитель Минэка.

Офис министерства располагается в МФК «IQ-квартала» в деловом районе «Москва-сити». Первым о продлении «удаленки» для сотрудников Минэка сообщил РБК.

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30 июля и 1 августа украинские беспилотники атаковали Москву. БПЛА долетели до «Москвы-сити» и были подавлены средствами РЭБ. 30 июля после падения дрон незначительно повредил фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа беспилотник повредил фасад одной из башен на уровне 21-го этажа. После этого Минэкономразвития установило для своих сотрудников дистанционный режим работы до 1 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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