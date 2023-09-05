Минэк продлил удаленку для сотрудников офиса в «Москва-сити» до 1 декабря

30 июля и 1 августа украинские беспилотники атаковали Москву. БПЛА долетели до «Москвы-сити» и были подавлены средствами РЭБ. 30 июля после падения дрон незначительно повредил фасады двух офисных башен в «IQ-квартале», где расположены Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг. 1 августа беспилотник повредил фасад одной из башен на уровне 21-го этажа. После этого Минэкономразвития установило для своих сотрудников дистанционный режим работы до 1 сентября.