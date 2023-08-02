1 июля – с лагом в один день – была предпринята попытка удара дронами по башне в «Москва-сити»

Песков комментировал это событие сдержанно. «Здесь мне нечего добавить к тому, что сказано Минобороны. Вчера я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, она очевидна, но меры принимаются», – заявил он журналистам на пресс-колле.