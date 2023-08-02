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1 июля – с лагом в один день – была предпринята попытка удара дронами по башне в «Москва-сити»

В Кремле угрозу признают, но отмечают, что предпринимаются меры борьбы с ней
Илья Лакстыгал Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Бойко Анастасия Швецова
Евгений Разумный / Ведомости

Первая попытка атаковать «Москва-сити» украинскими беспилотниками была предпринята в ночь на 30 июля.

Мэр Москвы Сергей Собянин тогда сообщил в своем Telegram-канале в 4.25 утра, что незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях. ТАСС и очевидцы сообщали, что одно из поврежденных зданий находится по адресу: Пресненская набережная, 10, стр. 2, где располагаются несколько федеральных ведомств.

Основной удар беспилотников по «Сити» 30 июля пришелся на помещения Минцифры на 10-м этаже здания, а следующий, 1-го августа, – Минэка на 21-м этаже, утверждает близкий к одному из ведомств источник.

«Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области, – говорилось тогда в сообщении Минобороны. – Еще два беспилотника были подавлены средствами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-сити».

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках и повреждении башни в «Москва-Сити»

Информации о пострадавших нет

Президенту Владимиру Путину было доложено об атаке беспилотников, сообщил утром 30 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 31 июля он вновь прокомментировал случившееся: «Предпринимаются все возможные меры для того, чтобы организовать защиту на необходимом уровне от продолжающейся опасности террористических ударов по мирным объектам, по жилому сектору со стороны киевского режима».

История повторилась в ночь на 1 августа.

«Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО, – написал Собянин в своем Telegram-канале в 3.48 утра. – Один долетел до той же башни в «Сити», что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление [площадью] 150 кв. м. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия».

В Минобороны снова заявили, что пресекли попытку «террористической атаки киевского режима БПЛА по объектам в городе Москве и Московской области». Два БПЛА уничтожены в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один вновь был подавлен средствами РЭБ и «потерпел крушение» на территории «комплекса нежилых зданий «Москва-сити».

Песков комментировал это событие сдержанно. «Здесь мне нечего добавить к тому, что сказано Минобороны. Вчера я вам говорил, что, конечно, комментировать с экспертной точки зрения это могут и должны только военные. Действительно, угроза существует, она очевидна, но меры принимаются», – заявил он журналистам на пресс-колле.

Песков исключил повышение уровня террористической угрозы в Москве

В IQ-квартале в «Москва-сити», о котором идет речь, располагается правительственный комплекс. В 2019 г. туда переехали Минэкономразвития, Минпромторг, Минцифры и ряд других ведомств (Росаккредитация, Росстандарт, Федеральное агентство по делам национальностей). Согласно информации на сайте комплекса, в нем располагается 5500 сотрудников, площадь здания – 75 048 кв. м.

В 2019 г. госкомпания Дом.РФ по поручению правительства приобрела здание за 25 млрд руб. В общей сложности Дом.РФ выкупила у собственника объекта – подконтрольной банку ВТБ компании «Галс-девелопмент» – офисы общей площадью 74 655 кв. м и 327 парковочных мест. В 2020 г. Дом.РФ раньше срока (по плану это должно было произойти в 2022 г.) передала безвозмездно госказне выкупленные площади в башне «IQ-квартал».

Сотрудников Минцифры перевели на удаленную работу до конца недели

Ранее эти министерства и ведомства занимали 160 000 кв. м в разных зданиях Москвы. Как сообщал Максим Орешкин, занимавший тогда должность министра экономического развития, переезд позволит экономить до 0,5 млрд руб. в год на бэк-офисных функциях.

Не все ведомства 1 августа комментировали произошедшее. «На данный момент специалисты проводят оценку ущерба и состояние инфраструктуры на предмет безопасности нахождения в здании людей. Для этого потребуется какое-то время, – заявил представитель Минэка. – Сотрудники министерства продолжают работать на удаленке».

В Минцифры еще 31 июля, к примеру, отмечали, что ведомство «продолжает свою работу»: «Само здание получило незначительные повреждения: несущие конструкции, инженерные и технологические системы, включая лифты, не пострадали. В основном были разрушены элементы фасада».

Рабочие места сотрудников, размещавшихся в пострадавших помещениях, переведены в другие офисы, говорили в министерстве 31июля, т. е. после первой попытки атаки. Кроме того, отмечали в ведомстве, на неделю все специалисты, «кроме заместителей министра и директоров департаментов, по согласованию и по своему желанию» получили возможность работать дистанционно.

Кроме того, на всякий случай 1 августа доступ в здание закрыли – об этом сообщали как источники «Ведомостей», так и СМИ. При этом собеседники «Ведомостей» полагают, что вряд ли сейчас можно всерьез говорить о переезде ведомств.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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