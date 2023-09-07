Газета
Общество

В Москве мужчину приговорили к шести годам колонии по делу о госизмене

Ведомости

Мосгорсуд приговорил Глеба Вердияна к шести годам колонии строгого режима по делу о приготовлении к госизмене. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. 

«Московский городской суд приговорил Глеба Вердияна по ч. 1 ст. 30, по ст. 275 УК РФ [приготовление к госизмене] к лишению свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 000 руб., с ограничением свободы сроком на один год», – говорится в сообщении.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Лефортовский суд Москвы арестовал Вердияна 8 ноября 2022 г. Госизмена заключается в шпионаже, выдаче зарубежной стране государственной тайны, переходе на сторону противника и др. Его дело было маркировано грифом «совершенно секретно», фабула обвинения неизвестна. 

10 августа ФСБ задержала жителя Самарской области по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, мужчина вел переписку с представителями украинских спецслужб и передавал им фотографии воинских эшелонов на территории региона с указанием данных о местоположении и количестве военной техники. 

2 августа ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в подготовке перехода на сторону противника, при попытке выехать на Украину через Турцию. По данным ведомства, мужчина планировал вступить в ряды ВСУ и несколько месяцев изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных