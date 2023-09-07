В Москве мужчину приговорили к шести годам колонии по делу о госизмене
Мосгорсуд приговорил Глеба Вердияна к шести годам колонии строгого режима по делу о приготовлении к госизмене. Об этом сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
«Московский городской суд приговорил Глеба Вердияна по ч. 1 ст. 30, по ст. 275 УК РФ [приготовление к госизмене] к лишению свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 200 000 руб., с ограничением свободы сроком на один год», – говорится в сообщении.
Лефортовский суд Москвы арестовал Вердияна 8 ноября 2022 г. Госизмена заключается в шпионаже, выдаче зарубежной стране государственной тайны, переходе на сторону противника и др. Его дело было маркировано грифом «совершенно секретно», фабула обвинения неизвестна.
10 августа ФСБ задержала жителя Самарской области по подозрению в госизмене. По данным ФСБ, мужчина вел переписку с представителями украинских спецслужб и передавал им фотографии воинских эшелонов на территории региона с указанием данных о местоположении и количестве военной техники.
2 августа ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в подготовке перехода на сторону противника, при попытке выехать на Украину через Турцию. По данным ведомства, мужчина планировал вступить в ряды ВСУ и несколько месяцев изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).