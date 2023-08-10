ФСБ задержала жителя Самарской области по подозрению в госизмене

2 августа ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в подготовке перехода на сторону противника, при попытке выехать на Украину через Турцию. По данным ведомства, мужчина планировал вступить в ряды ВСУ и несколько месяцев изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).