ФСБ задержала жителя Самарской области по подозрению в госизмене
Житель Самарской области задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России.
По данным ФСБ, мужчина вел переписку с представителями украинских спецслужб и передавал им фотографии воинских эшелонов на территории Самарской области с указанием данных о местоположении и количестве военной техники.
Задержанный является гражданином России. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.
В ФСБ отметили, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
2 августа ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в подготовке перехода на сторону противника, при попытке выехать на Украину через Турцию. По данным ведомства, мужчина планировал вступить в ряды ВСУ и несколько месяцев изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).