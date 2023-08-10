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ФСБ задержала жителя Самарской области по подозрению в госизмене

Ведомости

Житель Самарской области задержан по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ России. 

По данным ФСБ, мужчина вел переписку с представителями украинских спецслужб и передавал им фотографии воинских эшелонов на территории Самарской области с указанием данных о местоположении и количестве военной техники. 

Задержанный является гражданином России. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы. 

В ФСБ отметили, что оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

2 августа ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в подготовке перехода на сторону противника, при попытке выехать на Украину через Турцию. По данным ведомства, мужчина планировал вступить в ряды ВСУ и несколько месяцев изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. Против него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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