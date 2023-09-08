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В Ростовской области задержали обвиняемого в стрельбе в участника спецоперации

Ведомости

В Ростовской области задержали мужчину по делу о стрельбе в участника спецоперации. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября около кафе «Клевер» в парке им. В. И. Ленина. Неизвестный мужчина выстрелил 12 раз из травматического пистолета в участника спецоперации, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

МВД возбудило дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Однако, как отметили в ведомстве, из-за общественного резонанса уголовное дело было передано в следственные органы СК по Ростовской области. 8 сентября главный подозреваемый по делу был задержан, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений). Решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу, добавили в СК.

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О задержании мужчины «по делу об избиении ветерана СВО» также в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ростовский портал «161.ru» ранее писал, что пострадавшим оказался 28-летний участник ЧВК «Вагнер» Вячеслав К., который принимал участие в спецоперации и планировал вернуться в зону боевых действий. По данным издания, стрельбе предшествовал конфликт с незнакомцем, после которого из «Клевера» выбежали несколько человек, избивших мужчину. В это время они также оскорбляли пострадавшего за участие в спецоперации, уточнял портал. После конфликта мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Председатель комитета Госдумы по информтехнологиям Александр Хинштейн после возбуждения дела о хулиганстве в своем Telegram-канале написал, что направит запросы в Генпрокуратуру и председателю СК о проведении проверки и о возможной переквалификации обвинения на более тяжкий состав.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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