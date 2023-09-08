В Ростовской области задержали обвиняемого в стрельбе в участника спецоперации

Ростовский портал «161.ru» ранее писал, что пострадавшим оказался 28-летний участник ЧВК «Вагнер» Вячеслав К., который принимал участие в спецоперации и планировал вернуться в зону боевых действий. По данным издания, стрельбе предшествовал конфликт с незнакомцем, после которого из «Клевера» выбежали несколько человек, избивших мужчину. В это время они также оскорбляли пострадавшего за участие в спецоперации, уточнял портал. После конфликта мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.