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Путин и Собянин запустят движение по МЦД-4 9 сентября

Ведомости

Президент России Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в открытии движение пассажирских поездов по четвертой линии московских центральных диаметров в День города 9 сентября. Об этом сообщил Кремль.

Также Путин и Собянин дадут старт движению по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.

6 сентября Собянин открыл движение на участке Рассказовка – «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена. Впервые ветка метро соединила центр города и действующий аэропорт. 17 августа открылось движение на Третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3). Маршрут связал Зеленоград и Раменское.

Ранее по теме: Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

24 августа мэр столицы заявил о создании в Москве нового транспортного каркаса, состоящего из наземной, подземной и железнодорожной частей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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