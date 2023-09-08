Путин и Собянин запустят движение по МЦД-4 9 сентября
Президент России Владимир Путин вместе с мэром столицы Сергеем Собяниным в режиме видеосвязи примет участие в открытии движение пассажирских поездов по четвертой линии московских центральных диаметров в День города 9 сентября. Об этом сообщил Кремль.
Также Путин и Собянин дадут старт движению по проспекту Багратиона (Северный дублер Кутузовского проспекта) и Южному участку Московского скоростного диаметра от шоссе Энтузиастов до 32-го километра МКАД.
6 сентября Собянин открыл движение на участке Рассказовка – «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена. Впервые ветка метро соединила центр города и действующий аэропорт. 17 августа открылось движение на Третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3). Маршрут связал Зеленоград и Раменское.
24 августа мэр столицы заявил о создании в Москве нового транспортного каркаса, состоящего из наземной, подземной и железнодорожной частей.