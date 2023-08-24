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Собянин заявил о создании нового транспортного каркаса в Москве

Ведомости

Новый транспортный каркас сформирован в Москве, заявил мэр Сергей Собянин в ходе Московского урбанистического форума в парке «Зарядье», сообщило агентство городских новостей «Москва».

Мэр подчеркнул, что за несколько лет в Москве построили множество дорог, новых объектов пассажирской транспортной инфраструктуры. «Мы построили МЦК, мы построили центральные диаметры, соединив пригородные сообщения. Из 10 пригородных сообщений восемь уже соединили в диаметры, четвертый диаметр откроется уже скоро, в течение нескольких недель», – пояснил он.

Создание нового транспортного каркаса, который состоит из наземной, подземной и железнодорожной частей, стало результатом этой работы. Собянин заявил, что подобные проекты в мире еще никто не реализовывал в такие короткие сроки.

Собянин также отметил, что Москва выполняет функцию центрального транспортного узла страны, поэтому от развития транспорта в столице во многом зависит логистика всей России.

Ранее по теме: Владимир Путин и Сергей Собянин открыли МЦД-3

17 августа открылось движение на Третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3). Маршрут, пролегающий через территории Москвы и Московской области, связал Зеленоград и Раменское. Старт движению дали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. В 2023 г. также ожидается открытие МЦД-4, который свяжет семь центральных железно­дорожных вокзалов города: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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