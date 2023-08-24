Собянин заявил о создании нового транспортного каркаса в Москве
Новый транспортный каркас сформирован в Москве, заявил мэр Сергей Собянин в ходе Московского урбанистического форума в парке «Зарядье», сообщило агентство городских новостей «Москва».
Мэр подчеркнул, что за несколько лет в Москве построили множество дорог, новых объектов пассажирской транспортной инфраструктуры. «Мы построили МЦК, мы построили центральные диаметры, соединив пригородные сообщения. Из 10 пригородных сообщений восемь уже соединили в диаметры, четвертый диаметр откроется уже скоро, в течение нескольких недель», – пояснил он.
Создание нового транспортного каркаса, который состоит из наземной, подземной и железнодорожной частей, стало результатом этой работы. Собянин заявил, что подобные проекты в мире еще никто не реализовывал в такие короткие сроки.
Собянин также отметил, что Москва выполняет функцию центрального транспортного узла страны, поэтому от развития транспорта в столице во многом зависит логистика всей России.
17 августа открылось движение на Третьей линии Московских центральных диаметров (МЦД-3). Маршрут, пролегающий через территории Москвы и Московской области, связал Зеленоград и Раменское. Старт движению дали президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. В 2023 г. также ожидается открытие МЦД-4, который свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов города: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский.