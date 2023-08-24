Собянин заявил о создании нового транспортного каркаса в Москве

Мэр подчеркнул, что за несколько лет в Москве построили множество дорог, новых объектов пассажирской транспортной инфраструктуры. «Мы построили МЦК, мы построили центральные диаметры, соединив пригородные сообщения. Из 10 пригородных сообщений восемь уже соединили в диаметры, четвертый диаметр откроется уже скоро, в течение нескольких недель», – пояснил он.