Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в участника спецоперации под Ростовом
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отравил под стражу обвиняемого в стрельбе из травматического оружия в участника спецоперации, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Мера пресечения Аразу Айдын оглы Гусейнову избрана до 30 октября.
8 сентября в Следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что правоохранители задержали мужчину, которому было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений).
Инцидент произошел в ночь на 3 сентября около кафе «Клевер» в парке им. В.И. Ленина. Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил 12 раз из травматического пистолета в участника спецоперации, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ростовский портал «161.ru» ранее писал, что пострадавшим оказался 28-летний участник ЧВК «Вагнер» Вячеслав К., который принимал участие в спецоперации и планировал вернуться в зону боевых действий. По данным издания, стрельбе предшествовал конфликт.
Изначально МВД возбудило дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Однако, как отметили в СК, из-за общественного резонанса уголовное дело было передано в следственные органы СК по Ростовской области.