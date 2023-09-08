Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в участника спецоперации под Ростовом

Инцидент произошел в ночь на 3 сентября около кафе «Клевер» в парке им. В.И. Ленина. Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил 12 раз из травматического пистолета в участника спецоперации, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.