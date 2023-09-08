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Суд арестовал обвиняемого в стрельбе в участника спецоперации под Ростовом

Ведомости

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону отравил под стражу обвиняемого в стрельбе из травматического оружия в участника спецоперации, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Мера пресечения Аразу Айдын оглы Гусейнову избрана до 30 октября.

8 сентября в Следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что правоохранители задержали мужчину, которому было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

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Инцидент произошел в ночь на 3 сентября около кафе «Клевер» в парке им. В.И. Ленина. Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил 12 раз из травматического пистолета в участника спецоперации, после чего скрылся. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ростовский портал «161.ru» ранее писал, что пострадавшим оказался 28-летний участник ЧВК «Вагнер» Вячеслав К., который принимал участие в спецоперации и планировал вернуться в зону боевых действий. По данным издания, стрельбе предшествовал конфликт.

Изначально МВД возбудило дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Однако, как отметили в СК, из-за общественного резонанса уголовное дело было передано в следственные органы СК по Ростовской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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