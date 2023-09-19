Минцифры: реестр воинского учета полноценно заработает не раньше 2025 года

В мае Минцифры опубликовало проект постановления правительства о создании единого электронного реестра воинского учета, который предполагал три этапа запуска. В документе говорилось, что до 31 декабря 2023 г. министерство обязано обеспечить создание и ввод в эксплуатацию реестра. Следующий этап запланирован с 1 января по 31 декабря 2024 г. На третьем этапе Минобороны с 1 января 2025 г. обеспечивает формирование записей в реестре воинского учета, а также его дальнейшую эксплуатацию.