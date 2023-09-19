Газета
Общество

Минцифры: реестр воинского учета полноценно заработает не раньше 2025 года

Ведомости

Полноценный запуск единого реестра воинского учета может произойти только с 2025 г., заявил заместитель министра цифрового развития Олег Качанов.

«По созданию реестра воинского учета – его полноценный ввод в эксплуатацию невозможен раньше 2025 г. Почему? Потому что есть очень жесткие требования с точки зрения инфраструктуры и информационной безопасности», – сказал он на конференции «Цифровизация в госсекторе» (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что сведения в реестре не составляют военную тайну, но относятся к служебной тайне и касаются лиц, находящихся на территории России. Необходимы временные и материальны затраты для создания инфраструктуры, каналов связи и их защиты.

При этом Качанов рассказал, что в одном или двух субъектах до конца года планируется запустить пилотный проект. В каких именно регионах намерены протестировать систему, он не уточнил.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Ранее Минцифры уже несколько раз называло примерные сроки запуска реестра. В мае министр цифрового развития Максут Шадаев заявлял, что реестр заработает к осеннему призыву.

В мае Минцифры опубликовало проект постановления правительства о создании единого электронного реестра воинского учета, который предполагал три этапа запуска. В документе говорилось, что до 31 декабря 2023 г. министерство обязано обеспечить создание и ввод в эксплуатацию реестра. Следующий этап запланирован с 1 января по 31 декабря 2024 г. На третьем этапе Минобороны с 1 января 2025 г. обеспечивает формирование записей в реестре воинского учета, а также его дальнейшую эксплуатацию.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о реестре военнообязанных, который предполагает цифровизацию системы воинского учета и вносит изменения в нормы вручения повесток. Теперь повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных