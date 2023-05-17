В Минцифры назвали сроки начала работы реестра военнообязанных

В проекте постановления также говорится, что будет формироваться список очередности граждан, подлежащих призыву на военную службу, в зависимости от их годности к военной службе по состоянию здоровья, семейного положения, наличия освобождения или отсрочки от призыва на военную службу. В нем же будут публиковаться данные о наложении на гражданина ограничительных мер, которые снимут спустя один день после явки в военкомат.