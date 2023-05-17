В Минцифры назвали сроки начала работы реестра военнообязанных

В Минцифры назвали сроки начала работы реестра военнообязанныхЕго запустят к осеннему призыву
Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву. Такое заявление сделал глава Минцифры Максут Шадаев.
«Заработает быстро, я думаю», — уточнил он.
Ранее Шадаев уже называл примерные сроки запуска реестра военнообязанных. В апреле он говорил, что реестр заработает не раньше осеннего призыва.
В мае Минцифры опубликовало проект постановления правительства о создании единого электронного реестра воинского учета. В документе говорится, что ввод реестра в эксплуатацию произойдет в течение трех этапов.
В период с 1 июля по 31 декабря 2023 г. Минцифры обязано обеспечить создание и ввод в эксплуатацию реестра. Следующий этап запланирован с 1 января по 31 декабря 2024 г. На третьем этапе Минобороны с 1 января 2025 г. обеспечивает формирование записей в реестре воинского учета, а также его дальнейшую эксплуатацию.
Наполнением реестра будут заниматься военные комиссариаты на основании сведений, полученных от органов власти, организаций и граждан. Актуализация данных должна происходить в круглосуточном режиме. Граждане могут изменить сведения о себе в реестре через обращение на «Госуслугах».
Согласно документу, реестр воинского учета будет содержать следующую информацию:
персональные данные (ФИО, дата рождения, пол)
данные паспорта, СНИЛС;
телефон, электронную почту;
место пребывания;
семейное положение и наличие детей;
сведения о гражданстве других стран или вида на жительство;
сведения о постановке на воинский учет или снятии с воинского учета и данные комиссариата;
данные о работодателе, образовании и состоянии здоровья;
наличие административной и уголовной ответственности и другие сведения.
В проекте постановления также говорится, что будет формироваться список очередности граждан, подлежащих призыву на военную службу, в зависимости от их годности к военной службе по состоянию здоровья, семейного положения, наличия освобождения или отсрочки от призыва на военную службу. В нем же будут публиковаться данные о наложении на гражданина ограничительных мер, которые снимут спустя один день после явки в военкомат.
Новые правила предусматривают и ведение общедоступного реестра врученных повесток, который будет содержать персональные данные, даты направления и получения повестки, дату явки в военкомат и способ направления.
После начала мобилизации в России в ноябре 2022 г. президент России Владимир Путин поручил Минцифры и Федеральной налоговой службе при участии Минобороны сформировать государственный информационный ресурс с данными, необходимыми «для актуализации документов воинского учета», до 1 апреля 2024 г.
В апреле Госдума приняла закон, который вводит новую цифровую систему воинского учета при призыве граждан на срочную службу. Согласно закону, повестки военнообязанным будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной на «Госуслугах».
Электронная повестка будет считаться врученной в момент ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах». В случае неявки по повестке на гражданина накладывается ряд ограничений, в том числе запрет на вождение автомобиля и совершение сделок со своей недвижимостью. Кроме того, получившие повестку не смогут выехать из России до явки в военкомат. Сведения о рассылке повесток вносятся в единый электронный реестр воинского учета.
Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что новые правила касаются всех военнообязанных, а не только срочников. В Кремле заявляли, что они не связаны с мобилизацией.