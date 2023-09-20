Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров
Верховный суд РФ поддержал законопроект об уголовной ответственности для треш-стримеров. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.
«В ближайшие недели ожидаем заключения правительства для официального внесения закона в парламент», – написал он.
Депутат также опубликовал отзыв суда на проект. В Верховном суде заявили, что «концептуальных возражений» не имеют. В то же время там рекомендовали уточнить формулировку в одном из пунктов, касающуюся признания отягчающим обстоятельством преступления, трансляция которого идет в СМИ или интернете.
В конце августа «Ведомости» писали, что группа депутатов Госдумы во главе с Метелевым направила на отзыв в правительство законопроект об ужесточении ответственности за «трэш-стримы». В частности, авторы предлагают сделать публичную демонстрацию в СМИ или интернете совершения преступления отягчающим обстоятельством. Срок лишения свободы за убийство с онлайн-трансляцией может составить от 8 до 20 лет, либо пожизненно вместо лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.
Кроме того, поправки разработаны для КоАП РФ для случаев распространения в интернете фото и видео сцен с изображениями противоправных деяний, совершенных с особой жестокостью. Размер штрафа для граждан будет составлять от 200 000 до 600 000 руб., для должностных лиц – от 300 000 до 700 000 руб.