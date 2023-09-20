Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров

В конце августа «Ведомости» писали, что группа депутатов Госдумы во главе с Метелевым направила на отзыв в правительство законопроект об ужесточении ответственности за «трэш-стримы». В частности, авторы предлагают сделать публичную демонстрацию в СМИ или интернете совершения преступления отягчающим обстоятельством. Срок лишения свободы за убийство с онлайн-трансляцией может составить от 8 до 20 лет, либо пожизненно вместо лишения свободы на срок от 6 до 15 лет.