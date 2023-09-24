МВД поддержало предложение о запрете парковки такси во дворах

Ранее Чернышов призвал прекратить «захват» московских дворов стоянками такси, сообщали в пресс-службе партии. Парламентарий также разработал макет специального дорожного знака, который запретит стихийные парковки такси, и говорил о необходимости выдавать лицензии таксопаркам только при условии наличия у них собственной или арендованной парковки или гаража для машин.