МВД поддержало предложение о запрете парковки такси во дворах
МВД поддержало инициативу о запрете парковки и длительной стоянки такси в жилой зоне, с которым ранее выступили в ЛДПР. Об этом со ссылкой на ответ министерства пишет «РИА Новости».
Ведомство ответило на обращение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, который в августе предложил внести изменения в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут.
«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», – говорится в письме от начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.
Ранее Чернышов призвал прекратить «захват» московских дворов стоянками такси, сообщали в пресс-службе партии. Парламентарий также разработал макет специального дорожного знака, который запретит стихийные парковки такси, и говорил о необходимости выдавать лицензии таксопаркам только при условии наличия у них собственной или арендованной парковки или гаража для машин.
«Дворы и общественные паркинги — для горожан, а не для предпринимателей, которые хотят сэкономить за счет удобства москвичей», — говорил он.