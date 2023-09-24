Газета
Общество

МВД поддержало предложение о запрете парковки такси во дворах

Ведомости

МВД поддержало инициативу о запрете парковки и длительной стоянки такси в жилой зоне, с которым ранее выступили в ЛДПР. Об этом со ссылкой на ответ министерства пишет «РИА Новости».

Ведомство ответило на обращение вице-спикера Госдумы от ЛДПР Бориса Чернышова, который в августе предложил внести изменения в правила дорожного движения и запретить парковку и стоянку автомобилей такси в жилой зоне более чем на 30 минут.

«Ваша инициатива концептуально поддерживается, однако требует проработки с участием заинтересованных органов исполнительной власти», – говорится в письме от начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаила Черникова.

Ранее Чернышов призвал прекратить «захват» московских дворов стоянками такси, сообщали в пресс-службе партии. Парламентарий также разработал макет специального дорожного знака, который запретит стихийные парковки такси, и говорил о необходимости выдавать лицензии таксопаркам только при условии наличия у них собственной или арендованной парковки или гаража для машин.

«Дворы и общественные паркинги — для горожан, а не для предпринимателей, которые хотят сэкономить за счет удобства москвичей», — говорил он.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных