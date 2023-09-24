В Санкт-Петербурге неизвестные похитили из частного дома 10 млн рублей
Полицейские Санкт-Петербурга разыскивает налетчиков на частный дом в поселке Парголово, которые похитили 10 млн руб. и $10 000. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию Выборгского района Петербурга обратилась 49-летняя жительница Парголово. Она рассказала, что ночью 23 сентября в ее дом на Березовой улице проникли неизвестные.
«Трое неизвестных в камуфляже проникли в дом и, применив силу, похитили сейф с денежными средствами в размере 10 млн руб. и $10 000. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», – рассказали в пресс-службе, добавив, что полиция разыскивает злоумышленников.
По данным Telegram-канала Shot, неизвестные совершили налет на дом военного пенсионера и владельца пансионата престарелых в Петербурге. Они связали бизнесмена с сожительницей и вынесли сейф с деньгами, говорится в сообщении.