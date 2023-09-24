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Общество

В Санкт-Петербурге неизвестные похитили из частного дома 10 млн рублей

Ведомости

Полицейские Санкт-Петербурга разыскивает налетчиков на частный дом в поселке Парголово, которые похитили 10 млн руб. и $10 000. По факту разбоя возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию Выборгского района Петербурга обратилась 49-летняя жительница Парголово. Она рассказала, что ночью 23 сентября в ее дом на Березовой улице проникли неизвестные.

«Трое неизвестных в камуфляже проникли в дом и, применив силу, похитили сейф с денежными средствами в размере 10 млн руб. и $10 000. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», – рассказали в пресс-службе, добавив, что полиция разыскивает злоумышленников.

По данным Telegram-канала Shot, неизвестные совершили налет на дом военного пенсионера и владельца пансионата престарелых в Петербурге. Они связали бизнесмена с сожительницей и вынесли сейф с деньгами, говорится в сообщении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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