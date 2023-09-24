В Санкт-Петербурге неизвестные похитили из частного дома 10 млн рублей

«Трое неизвестных в камуфляже проникли в дом и, применив силу, похитили сейф с денежными средствами в размере 10 млн руб. и $10 000. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», – рассказали в пресс-службе, добавив, что полиция разыскивает злоумышленников.