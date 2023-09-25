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Умерла сыгравшая в «Глухаре» актриса Ангелина Ноздрина

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В возрасте 65 лет умерла актриса Вологодского драматического театра Ангелина Ноздрина. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» член Союза театральных деятелей России Александр Чупин. 

«Пришла страшная новость – ушла Ангелина Ноздрина», – написал он 24 сентября. 

Чупин напомнил, что последние 20 лет она проработала в Вологодском драматическом театре, откуда уволилась в августе 2022 г. вместе с супругом, заслуженным артистом России Владимиром Таныгиным. Чупин добавил, что Ноздрина пережила мужа чуть более чем на год. 

Ангелине Ноздриной исполнилось 65 лет 12 сентября. Она родилась в Душанбе и окончила Таджикский государственный институт искусств. Ноздрина работала в театрах Душанбе, Оренбурга, Красноярска и Омска. В 2000 г. она переехала в Вологду. Среди сериалов, в которых принимала участие Ноздрина, – «Глухарь», «Меч» и «Держи меня крепче».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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