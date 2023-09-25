Умерла сыгравшая в «Глухаре» актриса Ангелина Ноздрина

Ангелине Ноздриной исполнилось 65 лет 12 сентября. Она родилась в Душанбе и окончила Таджикский государственный институт искусств. Ноздрина работала в театрах Душанбе, Оренбурга, Красноярска и Омска. В 2000 г. она переехала в Вологду. Среди сериалов, в которых принимала участие Ноздрина, – «Глухарь», «Меч» и «Держи меня крепче».