Умерла сыгравшая в «Глухаре» актриса Ангелина Ноздрина
В возрасте 65 лет умерла актриса Вологодского драматического театра Ангелина Ноздрина. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» член Союза театральных деятелей России Александр Чупин.
«Пришла страшная новость – ушла Ангелина Ноздрина», – написал он 24 сентября.
Чупин напомнил, что последние 20 лет она проработала в Вологодском драматическом театре, откуда уволилась в августе 2022 г. вместе с супругом, заслуженным артистом России Владимиром Таныгиным. Чупин добавил, что Ноздрина пережила мужа чуть более чем на год.
Ангелине Ноздриной исполнилось 65 лет 12 сентября. Она родилась в Душанбе и окончила Таджикский государственный институт искусств. Ноздрина работала в театрах Душанбе, Оренбурга, Красноярска и Омска. В 2000 г. она переехала в Вологду. Среди сериалов, в которых принимала участие Ноздрина, – «Глухарь», «Меч» и «Держи меня крепче».