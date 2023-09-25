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В Италии умер глава сицилийской мафии Маттео Денаро

Ведомости

Глава сицилийской мафии («Коза ностра») Маттео Мессина Денаро скончался в итальянской больнице города Л’Акуила после продолжительной болезни в возрасте 62 лет, передает итальянское агентство ANSA. 

Уточняется, что Денаро находился в больнице с августа. 22 сентября он впал в кому. По информации издания, у главы «Коза ностры» в течение трех лет был рак толстой кишки. Начиная с 2020 г. он перенес четыре операции и несколько курсов химиотерапии. 

Денаро был задержан 16 января 2023 г., когда он находился в дневном стационаре клиники Маддалена в центре Палермо. До этого в течение 30 лет он находился в бегах. 

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Как утверждало следствие, Денаро был главарем сицилийской мафии «Коза ностра». В октябре 2020 г. он был заочно приговорен к пожизненному заключению за соучастие в организации убийств итальянских следователей Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, а также восьми охранявших их сотрудников полиции на Сицилии в 1992 г.

Начиная с 1993 г. Денаро находился в бегах и был самым разыскиваемым боссом мафии в Италии. С тех пор силовики неоднократно задерживали его приближенных, однако самому боссу удавалось скрываться от правосудия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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