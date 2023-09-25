В Италии умер глава сицилийской мафии Маттео Денаро

Уточняется, что Денаро находился в больнице с августа. 22 сентября он впал в кому. По информации издания, у главы «Коза ностры» в течение трех лет был рак толстой кишки. Начиная с 2020 г. он перенес четыре операции и несколько курсов химиотерапии.