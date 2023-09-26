Адвокат сообщила о разблокировке счетов Блиновской
ФНС вернула блогеру Елене Блиновской доступ к ранее заблокированным счетам, привязанным к ИП. Об этом сообщила адвокат блогера Наталия Сальникова в комментарии ТАСС.
«Счета были ранее блокированы, так как было опоздание с отчетностью. После того как отчеты были сданы, счета ИП Елене разблокировали», – сказала она.
Блиновская была задержана в конце апреля при попытке выехать на территорию Белоруссии. Следственный комитет (СК) России предъявил Блиновской обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денег в особо крупном размере).
По версии следствия, с 2019 по 2021 г. Блиновская не уплатила налоги на общую сумму свыше 918 млн руб. СК утверждает, что она использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы. Муж Блиновской обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сама Блиновская сейчас находится под домашним арестом.
В мае следствие наложило обеспечительные меры на 136 банковских счетов Блиновской и ее мужа, а в конце июня – еще на 35 иностранных счетов. 18 июля суд арестовал свыше 100 млн руб. в разных валютах и средства на 50 банковских счетах блогера. Тогда же суд наложил обеспечительные меры на 21 объект недвижимости, включая столичную элитную квартиру Блиновской.
В августе суд заморозил 12 банковских счетов и несколько расчетных счетов блогера. Также в рамках дела были арестованы четыре автомобиля, мотоцикл Harley Davidson, снегоболотоход, моторная лодка, гидроцикл и семь прицепов к легковым авто.