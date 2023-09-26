Адвокат сообщила о разблокировке счетов Блиновской

По версии следствия, с 2019 по 2021 г. Блиновская не уплатила налоги на общую сумму свыше 918 млн руб. СК утверждает, что она использовала схему «дробления» бизнеса, чтобы занизить полученные доходы. Муж Блиновской обвиняется в пособничестве и отмывании денег. Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Сама Блиновская сейчас находится под домашним арестом.