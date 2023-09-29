Минобрнауки завершило разработку курса по истории религий
Программа курса по истории религий для студентов вузов уже разработана, ее начнут преподавать в ряде университетов. Об этом сообщил замминистра науки и образования Константин Могилевский.
«Введенный с этого года в рамках апробации в ряде вузов курс "История религий России" <...> разработан основными специалистами, и он будет читаться. Потом посмотрим по итогам, как его можно дальше распространить и по более широкому кругу университетов», – сказал он (цитата по ТАСС).
В конце 2022 г. президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении курса по истории религий в программы вузов. С таким предложением на встрече президента с историками и представителями традиционных религий 4 ноября 2022 г. выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В конце июня глава государства отметил недопустимость оскорбление религиозных чувств граждан, напомнив, что за это в России предусмотрена уголовная ответственность. Тогда же он отметил, что в стране сложился «прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир».