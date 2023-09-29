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Минобрнауки завершило разработку курса по истории религий

Ведомости

Программа курса по истории религий для студентов вузов уже разработана, ее начнут преподавать в ряде университетов. Об этом сообщил замминистра науки и образования Константин Могилевский. 

«Введенный с этого года в рамках апробации в ряде вузов курс "История религий России" <...> разработан основными специалистами, и он будет читаться. Потом посмотрим по итогам, как его можно дальше распространить и по более широкому кругу университетов», – сказал он (цитата по ТАСС).

В конце 2022 г. президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки рассмотреть вопрос о внедрении курса по истории религий в программы вузов. С таким предложением на встрече президента с историками и представителями традиционных религий 4 ноября 2022 г. выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В конце июня глава государства отметил недопустимость оскорбление религиозных чувств граждан, напомнив, что за это в России предусмотрена уголовная ответственность. Тогда же он отметил, что в стране сложился «прочный межрелигиозный, межконфессиональный мир».  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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