Минобрнауки завершило разработку курса по истории религий

«Введенный с этого года в рамках апробации в ряде вузов курс "История религий России" <...> разработан основными специалистами, и он будет читаться. Потом посмотрим по итогам, как его можно дальше распространить и по более широкому кругу университетов», – сказал он (цитата по ТАСС).