Газета
Экономика

Правительство внесло в Госдуму проект о повышении пенсий неработающих пенсионеров

Ведомости

Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении среднего размера пенсии неработающих пенсионеров, следует из думской электронной базы.

Реализация проекта, по заявлению его авторов, позволит повысить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии – это порядка 32,6 млн человек. 

«В том числе военных пенсионеров, получающих наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению страховую пенсию по старости (за исключением фиксированной выплаты к ней)», – уточняется в пояснительной записке.

С января 2024 г. средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии может увеличиться на 1572 руб., после перерасчета составив 22 605 руб. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости увеличится на 1631 руб. и после повышения составит 23 449 руб.

Ранее по теме: Годовая инфляция в России ускорилась до 5,45%

Ранее об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 7,5% сообщали в пресс-службе кабмина. СМИ писали об этом 25 сентября.

12 сентября Минэкономразвития России опубликовало прогноз по инфляции в 2023 г., писали «Ведомости» со ссылкой на документ. На 2024 г. прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 гг. остались прежними – на уровне 4%. Как уточняли в тексте прогноза, повышение по инфляции связано с колебаниями курса рубля, что может отразиться на ценах ближе к концу года.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных