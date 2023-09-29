Правительство внесло в Госдуму проект о повышении пенсий неработающих пенсионеров

12 сентября Минэкономразвития России опубликовало прогноз по инфляции в 2023 г., писали «Ведомости» со ссылкой на документ. На 2024 г. прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 гг. остались прежними – на уровне 4%. Как уточняли в тексте прогноза, повышение по инфляции связано с колебаниями курса рубля, что может отразиться на ценах ближе к концу года.