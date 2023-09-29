Правительство внесло в Госдуму проект о повышении пенсий неработающих пенсионеров
Правительство внесло в Госдуму законопроект об увеличении среднего размера пенсии неработающих пенсионеров, следует из думской электронной базы.
Реализация проекта, по заявлению его авторов, позволит повысить уровень пенсионного обеспечения всех неработающих получателей страховой пенсии – это порядка 32,6 млн человек.
«В том числе военных пенсионеров, получающих наряду с пенсией по государственному пенсионному обеспечению страховую пенсию по старости (за исключением фиксированной выплаты к ней)», – уточняется в пояснительной записке.
С января 2024 г. средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии может увеличиться на 1572 руб., после перерасчета составив 22 605 руб. Средний размер пенсионного обеспечения неработающих получателей страховой пенсии по старости увеличится на 1631 руб. и после повышения составит 23 449 руб.
Ранее об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 7,5% сообщали в пресс-службе кабмина. СМИ писали об этом 25 сентября.
12 сентября Минэкономразвития России опубликовало прогноз по инфляции в 2023 г., писали «Ведомости» со ссылкой на документ. На 2024 г. прогноз изменился с 4% до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 гг. остались прежними – на уровне 4%. Как уточняли в тексте прогноза, повышение по инфляции связано с колебаниями курса рубля, что может отразиться на ценах ближе к концу года.