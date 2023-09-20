Годовая инфляция в России ускорилась до 5,45%
Годовая инфляция в России на неделе с 12 по 18 сентября ускорилась до 5,45% против 5,33% неделей ранее, следует из еженедельного обзора Минэкономразвития.
В недельном выражении рост цен составил 0,13%, как и на предыдущей неделе. Цены на товары в продовольственном сегменте выросли на 0,25%, тогда как неделей ранее рост составил 0,10%. В обзоре говорится, что снижение цен на овощи «борщевого» набора не компенсировало рост цен на огурцы (3,67%) и помидоры (8,41%) – стоимость плодовоовощной продукции выросла на 0,66%.
Цены на продукты питания продолжили расти – 0,22% после 1,18%. За этот период подорожало все мясо, наибольший рост продемонстрировало куриное – 1,25%. Также росли цены на яйца, хлеб, гречневую крупу. При этом цены на сахар (-0,17%), муку (-0,08), чай (-0,28%) продолжили снижаться.
В группе непродовольственных товаров темпы роста цен остались на уровне предыдущей недели – 0,21%. При этом замедлился рост цен на легковые автомобили – до 0,03% после 0,23%. В министерстве отметили, что это происходит на фоне снижения темпов удорожания и отечественных, и иностранных авто. Цены на бензин, напротив, продолжили расти – до 0,79%, а на дизельное топливо – до 2,03%. Аналогичная динамика прослеживается и в сегменте медикаментов – увеличение на 0,16% против 0,01%. Также возобновился рост цен на обувь и одежду.
В области туристических и бытовых услуг цены за неделю снизились на 0,16% после роста на 0,13%. На фоне падения цен на авиабилеты на внутренние рейсы (-3,46%) и санатории дефляция в сегменте туристических услуг возобновилась на 1,63%. Рост цен на бытовые услуги замедлился на 0,04%, тогда как неделей ранее он был 0,07%. Это произошло в связи с падением цен на женскую стрижку и ремонт телевизоров.
В сентябре Банк России спрогнозировал, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться из-за нарастания ценового давления. В 2023 г. годовая инфляция составит 6-7% в 2023 г. К 4% она вернется в 2024 г. и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. Центробанк также уточнил, что для ограничения отклонения инфляции от цели и ее возвращения к 4% в 2024 г. потребовалось повышение ключевой ставки.
Минэкономразвития ранее повысило прогноз по инфляции в 2023 г. в России с 5,3% в апрельской версии до 7,5%. На 2024 г. ожидания изменились с 4 до 4,5%. Показатели на 2025 и 2026 гг. остались прежними – на уровне 4%.