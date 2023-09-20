Годовая инфляция в России ускорилась до 5,45%

В группе непродовольственных товаров темпы роста цен остались на уровне предыдущей недели – 0,21%. При этом замедлился рост цен на легковые автомобили – до 0,03% после 0,23%. В министерстве отметили, что это происходит на фоне снижения темпов удорожания и отечественных, и иностранных авто. Цены на бензин, напротив, продолжили расти – до 0,79%, а на дизельное топливо – до 2,03%. Аналогичная динамика прослеживается и в сегменте медикаментов – увеличение на 0,16% против 0,01%. Также возобновился рост цен на обувь и одежду.