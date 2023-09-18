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Экономика

Путин призвал своевременно реагировать на ослабление рубля

Ведомости

Ослабление рубля стало главным фактом в ускорении инфляции в России, важно четко понимать причины этого и оперативно принимать «соответствующие решения». Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин совещании по проекту федерального бюджета на 2024–2026 гг.

«Конечно, очевидно, что сейчас одна из основных проблем связана с ускорением инфляции. Главный фактор здесь понятен – это ослабление рубля, и необходимо четко понимать его причины и своевременно, не откладывая, принимать соответствующие решения», – сказал глава государства.

Путин при этом выразил уверенность в том, что правительство и ЦБ согласованно и профессионально сработают в этом вопросе.

15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. до 13%. Это третье подряд повышение ставки за полтора месяца: сначала ЦБ повысил ставку на заседании 21 июля на 1 п. п. до 8,5%, а затем внепланово увеличил ставку 15 августа сразу до 12%.

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На пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что резкое движение курса само по себе не являлось риском финансовой стабильности, но оно вызвало дополнительное повышение инфляции и инфляционных ожиданий. «Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку», – пояснила она. По оценкам ЦБ, 10% ослабления курса дают в инфляцию 0,5–0,6 п. п.

С начала 2023 г. стоимость доллара и евро к рублю выросла на 38,5% до 96,81 руб./$ и 102,93 руб./евро соответственно на 15 сентября. Согласно обновленному прогнозу Минэкономразвития, в 2023 г. ожидается среднегодовой курс на уровне 85,2 руб./$, в 2024 г. – 90,1 руб./$.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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