Путин призвал своевременно реагировать на ослабление рубля

На пресс-конференции председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что резкое движение курса само по себе не являлось риском финансовой стабильности, но оно вызвало дополнительное повышение инфляции и инфляционных ожиданий. «Именно для купирования этих факторов мы и повысили ключевую ставку», – пояснила она. По оценкам ЦБ, 10% ослабления курса дают в инфляцию 0,5–0,6 п. п.