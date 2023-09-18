Центробанк спрогнозировал повышение годовой инфляции в ближайшие месяцы

Учитывая проводимую денежно-­кредитную политику, в 2023 г. годовая инфляция составит 6-7% в 2023 г. К 4% она вернется в 2024 г. и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. Центробанк также уточнил, что для ограничения отклонения инфляции от цели и ее возвращения к 4% в 2024 г. потребовалось повышение ключевой ставки.