Центробанк спрогнозировал повышение годовой инфляции в ближайшие месяцы
В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться из-за нарастания ценового давления. Такой прогноз опубликовал Банк России.
«По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля», – говорится в сообщении регулятора.
Учитывая проводимую денежно-кредитную политику, в 2023 г. годовая инфляция составит 6-7% в 2023 г. К 4% она вернется в 2024 г. и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. Центробанк также уточнил, что для ограничения отклонения инфляции от цели и ее возвращения к 4% в 2024 г. потребовалось повышение ключевой ставки.
В августе 2023 г. потребительские цены выросли на 0,28%. Несмотря на то, что с поправкой на сезонность месячный прирост цен замедлился, он все же остался высоким: 0,75% в августе по сравнению с 0,96% в июле. В среднем за лето месячный прирост цен составил 0,72%. В годовом выражении это соответствует 9%.
18 августа президент России Владимир Путин охарактеризовал текущую экономическую ситуацию как устойчивую и сбалансированную. При этом он назвал ускорение инфляции одной из основных проблем российской экономики.