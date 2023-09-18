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Экономика

Центробанк спрогнозировал повышение годовой инфляции в ближайшие месяцы

Ведомости

В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться из-за нарастания ценового давления. Такой прогноз опубликовал Банк России.

 «По прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления. Реализовались существенные проинфляционные риски: рост внутреннего спроса, опережающий возможности расширения выпуска, и ослабление рубля», – говорится в сообщении регулятора.

Учитывая проводимую денежно-­кредитную политику, в 2023 г. годовая инфляция составит 6-7% в 2023 г. К 4% она вернется в 2024 г. и будет находиться на этом уровне в дальнейшем. Центробанк также уточнил, что для ограничения отклонения инфляции от цели и ее возвращения к 4% в 2024 г. потребовалось повышение ключевой ставки.

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В августе 2023 г. потребительские цены выросли на 0,28%. Несмотря на то, что с поправкой на сезонность месячный прирост цен замедлился, он все же остался высоким: 0,75% в августе по сравнению с 0,96% в июле. В среднем за лето месячный прирост цен составил 0,72%. В годовом выражении это соответствует 9%.

18 августа президент России Владимир Путин охарактеризовал текущую экономическую ситуацию как устойчивую и сбалансированную. При этом он назвал ускорение инфляции одной из основных проблем российской экономики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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