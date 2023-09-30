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В аэропортах Москвы задержаны или отменены 30 рейсов

Ведомости

В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево» утром 30 сентября были задержаны или отменены около 30 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 9:00 мск, во «Внуково» задержаны три рейса, в «Домодедово» – 16 рейсов, а в «Шереметьево» – семь рейсов. Кроме того, во «Внуково» и «Домодедово» отменено по два рейса.

Ранее из-за атак дронов в аэропортах Москвы вводились ограничения на вылеты и прилеты. 17 сентября после атак беспилотников в Подмосковье в московских аэропортах были задержаны 28 рейсов, а 16 сентября насчитывалось более 40 таких рейсов. Крупнейшая задержка самолетов произошла 31 августа, когда в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» график нарушили 139 рейсов. В тот день дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области. Минобороны заявило о сбитых украинских беспилотниках в Тверской и Калужской областях.

28 сентября авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» сообщили о сбое в работе системы бронирования авиабилетов. В результате авиакомпании столкнулись с проблемами при регистрации пассажиров. В госкорпорации «Ростех», которая участвовала в разработке Leonardo, объяснили сбой DDOS-атаками из-за рубежа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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