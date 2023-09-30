В аэропортах Москвы задержаны или отменены 30 рейсов

Ранее из-за атак дронов в аэропортах Москвы вводились ограничения на вылеты и прилеты. 17 сентября после атак беспилотников в Подмосковье в московских аэропортах были задержаны 28 рейсов, а 16 сентября насчитывалось более 40 таких рейсов. Крупнейшая задержка самолетов произошла 31 августа, когда в аэропортах «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» график нарушили 139 рейсов. В тот день дрон был сбит в небе над Воскресенским районом Московской области. Минобороны заявило о сбитых украинских беспилотниках в Тверской и Калужской областях.