В России спрогнозировали рост числа пенсионеров впервые за пять лет
В результате в следующем году численность пенсионеров достигнет максимума с 2018 г. – 43,47 млн человек. После этого началось поэтапное повышение пенсионного возраста, а количество пенсионеров стало постепенно снижаться и достигло отметки в 41,78 млн человек в 2022 г.
Увеличение количества пенсионеров в 2023 г. может продемонстрировать первую положительную динамику за последние пять лет. В Минтруде объяснили, что число пенсионеров увеличилось в том числе за счет вхождения в состав России новых регионов.
При этом в конце августа «Ведомости» писали, что за первые шесть месяцев 2023 г. наблюдалось снижение числа пенсионеров. В частности, по состоянию на 1 января 2023 г. их было 41,78 млн, а 1 июля – уже 41,38 млн. Это минимальный показатель за все время действия пенсионной реформы.
Пенсионный возраст был повышен в 2018 г. Для мужчин пенсионный возраст увеличен с 60 до 65 лет к 2028 г. Для женщин возраст выхода на пенсию отодвинулся с 55 до 63 лет к 2034 г. Повышение пенсионного возраста началось в 2019 г.