В России спрогнозировали рост числа пенсионеров впервые за пять лет

По итога 2023 г. число пенсионеров в России увеличится на 1,13 млн человек, а в 2024 г. их станет больше на 0,568 млн человек. Об этом сообщил РБК со ссылкой на проект бюджета Социального фонда России (СФР) на 2024 г. и на плановый период 2025 и 2026 гг.