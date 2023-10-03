Силуанов назвал ожидаемый размер средней пенсии в 2024 году

Ранее правительство сообщило о планах по индексации пенсий в 2024 г. Выплаты планируют повысить на 7,5% для 32,6 млн неработающих россиян пенсионного возраста. Законопроект рассмотрели и поддержали на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Планы по индексации пенсий также отразили в проекте федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.