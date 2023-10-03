Силуанов назвал ожидаемый размер средней пенсии в 2024 году
Пенсионные выплаты в следующем году в среднем могут составить 23 244 руб. в месяц. Общие расходы федерального бюджета на выплату пенсий в 2024 г. достигнут около 600 млрд руб., сообщил на парламентских слушаниях по проекту федерального бюджета на следующие три года глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции – это 7,5%. Средний размер <...> пенсии составит 23 244 руб.», – уточнил министр (цитата по «РИА Новости»).
Ранее правительство сообщило о планах по индексации пенсий в 2024 г. Выплаты планируют повысить на 7,5% для 32,6 млн неработающих россиян пенсионного возраста. Законопроект рассмотрели и поддержали на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Планы по индексации пенсий также отразили в проекте федерального бюджета на 2024 г. и плановый период 2025-2026 гг.
Кабмин также одобрил прогнозные сроки выплаты накопительной части пенсий на 2024 г. Период, который используется для расчета ежемесячной накопительной пенсии, по мнению правительства, нужно оставить на текущем уровне – 264 месяца (22 года).