Бахрейн и Кувейт могут ввести безвизовый режим с Россией
Бахрейн и Кувейт рассматривают возможность ввести безвизовый режим с Россией. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на посольства России в этих странах.
«Продолжаем планомерную работу с целью установления безвизового режима между нашими странами. Это предложение изучается властями Кувейта», – сообщили в посольстве России в Кувейте. В российском диппредставительстве в Бахрейне отметили, что профильные ведомства также прорабатывают вопрос о взаимной отмене виз для граждан двух стран.
Как отметили в посольствах Бахрейна и Кувейта, в последние годы фиксируется рост пассажиропотока из России. В частности, ожидается, что в ближайшие два года пассажиропоток между Россией и Бахрейном превысит отметку в 66 000 человек. В то же время в июне 2023 г. российская сторона зафиксировала пятикратный рост числа выданных виз гражданам Кувейта, которые решили посетить Россию.
Сейчас у граждан России есть возможность получить туристическую визу в Бахрейн сроком до 14 дней, оформив ее по прилете и уплатив пошлину в размере $15. Для получения визы в Кувейт сроком от 30 до 90 дней необходимо обратиться в посольство и оплатить консульский сбор в размере порядка $100.
3 октября стало известно, что безвизовый режим с Россией ввела Ангола, он действует с 29 сентября, указ уже подписан. По словам посла России в Анголе Владимира Тарарова, сейчас Москва и Луанда начали обсуждать вопрос запуска прямого авиасообщения. Стороны выразили готовность запустить официальные контакты, добавил посол.