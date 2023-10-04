Бахрейн и Кувейт могут ввести безвизовый режим с Россией

Как отметили в посольствах Бахрейна и Кувейта, в последние годы фиксируется рост пассажиропотока из России. В частности, ожидается, что в ближайшие два года пассажиропоток между Россией и Бахрейном превысит отметку в 66 000 человек. В то же время в июне 2023 г. российская сторона зафиксировала пятикратный рост числа выданных виз гражданам Кувейта, которые решили посетить Россию.