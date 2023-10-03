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Общество

Ангола ввела безвизовый режим с Россией

Ведомости

Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября, указ уже подписан. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил посол России в Анголе Владимир Тараров. 

«29 сентября был подписан президентский указ об отмене туристических виз с рядом стран, в том числе с Россией. В этот же день он вступил в силу сразу после публикации», – сказал он. 

По словам Тарарова, сейчас Москва и Луанда начали обсуждать вопрос запуска прямого авиасообщения. Стороны выразили готовность запустить официальные контакты, добавил посол. 

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До 29 сентября граждане России могли получить туристическую визу в Анголу на 30 дней, оформив ее в том числе онлайн. Для этого необходимо было предоставить стандартный пакет документов, включая билеты, справку с места работы и о состоянии счета, бронь в отеле, а также оплатить консульский сбор в размере порядка $120. Теперь у россиян будет возможность без визы въехать в Анголу не более чем на 30 дней за один раз. Помимо этого, туристы из России смогут провести в Анголе не более 90 дней за один год. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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