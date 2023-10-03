Ангола ввела безвизовый режим с Россией
Ангола ввела безвизовый режим с Россией с 29 сентября, указ уже подписан. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил посол России в Анголе Владимир Тараров.
«29 сентября был подписан президентский указ об отмене туристических виз с рядом стран, в том числе с Россией. В этот же день он вступил в силу сразу после публикации», – сказал он.
По словам Тарарова, сейчас Москва и Луанда начали обсуждать вопрос запуска прямого авиасообщения. Стороны выразили готовность запустить официальные контакты, добавил посол.
До 29 сентября граждане России могли получить туристическую визу в Анголу на 30 дней, оформив ее в том числе онлайн. Для этого необходимо было предоставить стандартный пакет документов, включая билеты, справку с места работы и о состоянии счета, бронь в отеле, а также оплатить консульский сбор в размере порядка $120. Теперь у россиян будет возможность без визы въехать в Анголу не более чем на 30 дней за один раз. Помимо этого, туристы из России смогут провести в Анголе не более 90 дней за один год.