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Посол РФ сообщил о планах Анголы отменить визы для россиян

Ведомости

Власти Анголы планирует ввести безвизовый режим для граждан стран G20, включая россиян. Об этом сообщил посол РФ в Анголе Владимир Тараров, передают «Известия». 

«Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утвержден», – сказал он. 

Дипломат добавил, что такая мера необходима для развития «инвестиционного и туристического потенциала» Анголы. По его словам, инициатива с отменой виз была «прямым указанием руководства страны».

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Дипломатический источник заявил «Известиям», что введение безвизового режима – вопрос времени. Собеседник в посольстве Анголы в РФ подтвердил, что власти действительно рассматривают эту инициативу. 

Сейчас граждане России могут получить туристическую визу в Анголу на 30 дней, оформить ее можно в том числе онлайн. Для этого необходимо предоставить стандартный пакет документов, включая билеты, справку с места работы и о состоянии счета, бронь в отеле, а также оплатить консульский сбор в размере порядка $120.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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