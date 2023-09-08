Посол РФ сообщил о планах Анголы отменить визы для россиян

Сейчас граждане России могут получить туристическую визу в Анголу на 30 дней, оформить ее можно в том числе онлайн. Для этого необходимо предоставить стандартный пакет документов, включая билеты, справку с места работы и о состоянии счета, бронь в отеле, а также оплатить консульский сбор в размере порядка $120.