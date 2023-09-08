Посол РФ сообщил о планах Анголы отменить визы для россиян
Власти Анголы планирует ввести безвизовый режим для граждан стран G20, включая россиян. Об этом сообщил посол РФ в Анголе Владимир Тараров, передают «Известия».
«Законопроект о безвизовом въезде в Анголу для граждан стран G20, в том числе и России, проходит межведомственное согласование, по итогам которого будет передан в парламент Анголы и утвержден», – сказал он.
Дипломат добавил, что такая мера необходима для развития «инвестиционного и туристического потенциала» Анголы. По его словам, инициатива с отменой виз была «прямым указанием руководства страны».
Дипломатический источник заявил «Известиям», что введение безвизового режима – вопрос времени. Собеседник в посольстве Анголы в РФ подтвердил, что власти действительно рассматривают эту инициативу.
Сейчас граждане России могут получить туристическую визу в Анголу на 30 дней, оформить ее можно в том числе онлайн. Для этого необходимо предоставить стандартный пакет документов, включая билеты, справку с места работы и о состоянии счета, бронь в отеле, а также оплатить консульский сбор в размере порядка $120.