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СК предъявил обвинения фигурантам дела о незаконной работе фонда «Возрождение»

Ведомости

Следственный комитет (СК) России предъявил обвинения фигурантам дела о незаконной деятельности благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна (деятельность фонда признана нежелательной на территории России), следует из сообщения ведомства.

Одного из фигурантов суд заключил под стражу. В отношении двух суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В СК уточнили, что все фигуранты в ходе допроса полностью признали вину. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

4 октября СК сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 2, 3 ст. 284.1 УК РФ (сбор средств и организация деятельности иностранной НПО, признанной нежелательной на территории России). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

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Помимо фонда «Возрождение» в деле фигурирует организация «Всеукраинский духовный центр «Возрождение», деятельность которой также была признана нежелательной на территории России. По версии следствия, обе НПО незаконно работали на территории Московской и Кировской областей с 25 ноября 2022 г.

Генпрокуратура признала деятельность этих организаций в России нежелательной в ноябре 2022 г. В ведомстве такое решение объяснили тем, что работа НПО на территории РФ угрожает конституционному строю и безопасности страны. Позже Минюст внес НПО «Возрождение» и «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» в перечень нежелательных организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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