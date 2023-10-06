СК предъявил обвинения фигурантам дела о незаконной работе фонда «Возрождение»
Следственный комитет (СК) России предъявил обвинения фигурантам дела о незаконной деятельности благотворительного фонда «Возрождение» Владимира Мунтяна (деятельность фонда признана нежелательной на территории России), следует из сообщения ведомства.
Одного из фигурантов суд заключил под стражу. В отношении двух суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. В СК уточнили, что все фигуранты в ходе допроса полностью признали вину. Следственные действия по уголовному делу продолжаются.
4 октября СК сообщил о возбуждении уголовного дела по ч. 2, 3 ст. 284.1 УК РФ (сбор средств и организация деятельности иностранной НПО, признанной нежелательной на территории России). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.
Помимо фонда «Возрождение» в деле фигурирует организация «Всеукраинский духовный центр «Возрождение», деятельность которой также была признана нежелательной на территории России. По версии следствия, обе НПО незаконно работали на территории Московской и Кировской областей с 25 ноября 2022 г.
Генпрокуратура признала деятельность этих организаций в России нежелательной в ноябре 2022 г. В ведомстве такое решение объяснили тем, что работа НПО на территории РФ угрожает конституционному строю и безопасности страны. Позже Минюст внес НПО «Возрождение» и «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» в перечень нежелательных организаций.