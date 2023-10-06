СК предъявил обвинения фигурантам дела о незаконной работе фонда «Возрождение»

Генпрокуратура признала деятельность этих организаций в России нежелательной в ноябре 2022 г. В ведомстве такое решение объяснили тем, что работа НПО на территории РФ угрожает конституционному строю и безопасности страны. Позже Минюст внес НПО «Возрождение» и «Всеукраинский духовный центр «Возрождение» в перечень нежелательных организаций.