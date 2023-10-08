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Общество

МЧС сообщило о нарушении электроснабжения в девяти регионах из-за непогоды

Ведомости

Сильный ветер и дожди за последние сутки нарушили электроснабжение в девяти российских регионах, специалисты ведомства ликвидируют последствия непогоды, сообщила пресс-служба МЧС России.

Порывы ветра в ряде регионов достигали 20 м/с, уточнили в МЧС. Электроснабжение восстановили полностью в Ленинградской области, работы продолжаются в Псковской, Новгородской, Курской, Калужской и Орловской областях.   

Кроме того, сильный ветер повалил более 200 деревьев: только в Санкт-Петербурге спасатели МЧС совершили более 180 выездов на случаи падения деревьев и повреждения слабозакрепленных конструкций. Аналогичные работы МЧС проводит в Московской, Брянской, Орловской и Тульской областях.

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Из-за непогоды пострадали также около 30 автомобилей. Пожарно-спасательные подразделения продолжают убирать поваленные деревья, расчищать дороги, демонтировать поврежденные конструкции. В ликвидации последствий непогоды задействованы порядка 400 человек и 160 единиц техники, уточнили в МЧС.

7 октября в ГУ МЧС по Москве предупредили об ухудшении погоды в столице. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с полуночи до 18:00 часов 8 октября в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а порывы ветра усилятся местами до 15-20 м/с.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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