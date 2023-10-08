МЧС сообщило о нарушении электроснабжения в девяти регионах из-за непогоды
Сильный ветер и дожди за последние сутки нарушили электроснабжение в девяти российских регионах, специалисты ведомства ликвидируют последствия непогоды, сообщила пресс-служба МЧС России.
Порывы ветра в ряде регионов достигали 20 м/с, уточнили в МЧС. Электроснабжение восстановили полностью в Ленинградской области, работы продолжаются в Псковской, Новгородской, Курской, Калужской и Орловской областях.
Кроме того, сильный ветер повалил более 200 деревьев: только в Санкт-Петербурге спасатели МЧС совершили более 180 выездов на случаи падения деревьев и повреждения слабозакрепленных конструкций. Аналогичные работы МЧС проводит в Московской, Брянской, Орловской и Тульской областях.
Из-за непогоды пострадали также около 30 автомобилей. Пожарно-спасательные подразделения продолжают убирать поваленные деревья, расчищать дороги, демонтировать поврежденные конструкции. В ликвидации последствий непогоды задействованы порядка 400 человек и 160 единиц техники, уточнили в МЧС.
7 октября в ГУ МЧС по Москве предупредили об ухудшении погоды в столице. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с полуночи до 18:00 часов 8 октября в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а порывы ветра усилятся местами до 15-20 м/с.