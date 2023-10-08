МЧС сообщило о нарушении электроснабжения в девяти регионах из-за непогоды

7 октября в ГУ МЧС по Москве предупредили об ухудшении погоды в столице. По прогнозам синоптиков Росгидромета, с полуночи до 18:00 часов 8 октября в Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, а порывы ветра усилятся местами до 15-20 м/с.