Умер экс-клавишник группы «Руки вверх» Владимир Капырин
Бывший клавишник группы «Руки вверх» Владимир Капырин умер в возрасте 36 лет, сообщил ТАСС.
Тело музыканта было найдено 5 октября в квартире на ул. Ельнинской в Москве. По данным собеседника агентства в оперативных службах, Капырина обнаружил отец. Точная причина смерти устанавливается, при этом признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Отец Капырина, композитор Дмитрий Капырин, написал на странице во «ВКонтакте» 7 октября, что его сын был «зверски убит у себя в квартире». Похороны состоятся в среду на деревенском кладбище в деревне Овчинино, недалеко от города Покров.
Владимир Капырин родился 1 марта 1987 г. Он играл клавишные партии песен «Руки вверх!». Кроме того, Капырин был участником и других музыкальных проектов, в их числе группа «Харизма», Jazzmobile Алины Ростоцкой и квартет народного артиста Алексея Кузнецова.