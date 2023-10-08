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Умер экс-клавишник группы «Руки вверх» Владимир Капырин

Ведомости

Бывший клавишник группы «Руки вверх» Владимир Капырин умер в возрасте 36 лет, сообщил ТАСС.

Тело музыканта было найдено 5 октября в квартире на ул. Ельнинской в Москве. По данным собеседника агентства в оперативных службах, Капырина обнаружил отец. Точная причина смерти устанавливается, при этом признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Отец Капырина, композитор Дмитрий Капырин, написал на странице во «ВКонтакте» 7 октября, что его сын был «зверски убит у себя в квартире». Похороны состоятся в среду на деревенском кладбище в деревне Овчинино, недалеко от города Покров.

Владимир Капырин родился 1 марта 1987 г. Он играл клавишные партии песен «Руки вверх!». Кроме того, Капырин был участником и других музыкальных проектов, в их числе группа «Харизма», Jazzmobile Алины Ростоцкой и квартет народного артиста Алексея Кузнецова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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