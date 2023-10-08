Умер экс-клавишник группы «Руки вверх» Владимир Капырин

Отец Капырина, композитор Дмитрий Капырин, написал на странице во «ВКонтакте» 7 октября, что его сын был «зверски убит у себя в квартире». Похороны состоятся в среду на деревенском кладбище в деревне Овчинино, недалеко от города Покров.