АТОР рассчитывает на возвращение российских туристов из Израиля к воскресенью

Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек.