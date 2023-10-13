АТОР рассчитывает на возвращение российских туристов из Израиля к воскресенью
Организованные российские туристы в Израиле могут вернуться в Россию к воскресенью. Об этом со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе пишет ТАСС.
«По предварительным данным, находящиеся в Израиле организованные туристы должны планово вернуться на родину к воскресенью, их там остались единицы», – сказала она.
10 октября в АТОР сообщали, что в Израиле находятся менее 100 организованных туристов. Со ссылкой на туроператоров организация писала, что все они в ближайшие неделю – две должны вернуться в Россию.
8 октября Минэкономразвития России рекомендовало отечественным туроператорам приостановить «продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Израиль до нормализации обстановки».
Обострение конфликта на Ближнем Востоке началось после того, как 7 октября палестинская группировка «Хамас» начала боевые действия против Израиля. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о старте операции «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 2800 человек.
Пресс-секретарь российского посольства в Тель-Авиве Марина Рязанова ранее сообщала, что четыре гражданина России числятся погибшими. У них также было гражданство Израиля.