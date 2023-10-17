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Суд не стал рассматривать заявление о банкротстве экс-владельца ПСБ Ананьева

Ведомости

Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление ООО «ЮрКонсалтГрупп» с требованием признать банкротом одного из бывших совладельцев и экс-председателя совета директоров Промсвязьбанка Алексея Ананьева, пишет «РИА Новости». 

Согласно информации в картотеке арбитражных дел, заявление о признании Ананьева банкротом поступило в Арбитражный суд 24 октября 2022 г. Основанием для этого стал долг, который возник по соглашению об оказании юридической помощи с коллегией адвокатов «Ковалев, Тугуши и партнеры» на представление интересов Ананьева в одном из арбитражных процессов. Позже коллегия адвокатов уступила права требования «ЮрКонсалтГрупп».

Ранее, в январе 2021 г., суд признал банкротом младшего брата Ананьева Дмитрия, который был председателем правления Промсвязьбанка с 2016 г. Уточняется, что по его делу процедура реализации имущества продолжается. 

Братья Ананьевы контролировали Промсвязьбанк до конца 2017 г., когда ЦБ принял решение о санации банка. В 2018 г. банк был передан Росимуществу и назначен основным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.

В 2018 г. Промсвязьбанк подал иск в Арбитражный суд к бывшим владельцам банка – братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым, а также к Promsvyaz Capital B. V., через которую они контролировали банк, и 10 бывшим топ-менеджерам банка на 282,2 млрд руб. 

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По этому иску Арбитражный суд Москвы в конце мая 2019 г. арестовал движимое и недвижимое имущество Ананьевых, в том числе свыше 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650, автомобили, здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства. Позже сумма исковых требований Промсвязьбанка была снижена до 243,2 млрд руб. В сентябре 2019 г. СК предъявил братьям обвинение в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн. 29 июня 2022 г. суд решил взыскать в пользу Промсвязьбанка по 91,2 млрд и 89,7 млрд руб. с Алексея и Дмитрия Ананьевых соответственно, а также 23,1 млрд руб. – с Promsvyaz Capital B. V.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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