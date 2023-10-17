Суд не стал рассматривать заявление о банкротстве экс-владельца ПСБ Ананьева

По этому иску Арбитражный суд Москвы в конце мая 2019 г. арестовал движимое и недвижимое имущество Ананьевых, в том числе свыше 50 объектов недвижимости, два самолета Bombardier Challenger 650, автомобили, здание и коллекцию музея Института русского реалистического искусства. Позже сумма исковых требований Промсвязьбанка была снижена до 243,2 млрд руб. В сентябре 2019 г. СК предъявил братьям обвинение в растрате более 66 млрд руб. и $575 млн. 29 июня 2022 г. суд решил взыскать в пользу Промсвязьбанка по 91,2 млрд и 89,7 млрд руб. с Алексея и Дмитрия Ананьевых соответственно, а также 23,1 млрд руб. – с Promsvyaz Capital B. V.