В Госдуме не поддержали законопроект о лишении гражданства по рождению
Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал отклонить законопроект, который предлагает прекращать гражданство РФ по рождению за совершение преступлений и действий, создающих угрозу национальной безопасности. В качестве примеров авторы приводили дискредитацию Вооруженных сил.
Инициатива была внесена 21 июля группой сенаторов, однако на следующий день после критики главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя, а также Ольга Бас от Луганской народной республики сняли свои фамилии с законопроекта.
Клишас указал сенаторам на то, что, согласно Конституции, гражданин России не может быть лишен своего гражданства. В авторах после этого остался только сенатор от Крыма Сергей Цеков.
В пояснительной записке говорится, что федеральный закон о гражданстве, принятый в апреле, устанавливает случаи прекращения приобретенного гражданства, но эти меры распространяются только на тех, кто был принят в гражданство РФ. Авторы предложили распространить это и на гражданство, приобретенное по праву рождения.
Комитет по законодательству отметил в своем заключении, что инициатива «не может считаться не соответствующей Конституции РФ, хотя в своем сущностном подходе может быть признана не соотносимой» с нормой о том, что гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства.
Вместе с тем комитет указывает, что «явно некорректным» является возможное распространение на граждан России по рождению такого общего основания, как сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Это «объективно возможно только лишь в процессе признания гражданином России или в случае приема в российское гражданство и невозможно при приобретении гражданства по рождению».