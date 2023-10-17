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В Госдуме не поддержали законопроект о лишении гражданства по рождению

Ведомости

Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал отклонить законопроект, который предлагает прекращать гражданство РФ по рождению за совершение преступлений и действий, создающих угрозу национальной безопасности. В качестве примеров авторы приводили дискредитацию Вооруженных сил.

Инициатива была внесена 21 июля группой сенаторов, однако на следующий день после критики главы комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса Екатерина Алтабаева и Сергей Колбин от Севастополя, а также Ольга Бас от Луганской народной республики сняли свои фамилии с законопроекта.

Клишас указал сенаторам на то, что, согласно Конституции, гражданин России не может быть лишен своего гражданства. В авторах после этого остался только сенатор от Крыма Сергей Цеков.

В пояснительной записке говорится, что федеральный закон о гражданстве, принятый в апреле, устанавливает случаи прекращения приобретенного гражданства, но эти меры распространяются только на тех, кто был принят в гражданство РФ. Авторы предложили распространить это и на гражданство, приобретенное по праву рождения.

Комитет по законодательству отметил в своем заключении, что инициатива «не может считаться не соответствующей Конституции РФ, хотя в своем сущностном подходе может быть признана не соотносимой» с нормой о том, что гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства.

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Вместе с тем комитет указывает, что «явно некорректным» является возможное распространение на граждан России по рождению такого общего основания, как сообщение заведомо ложных сведений в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ. Это «объективно возможно только лишь в процессе признания гражданином России или в случае приема в российское гражданство и невозможно при приобретении гражданства по рождению».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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