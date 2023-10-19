Ученые МГУ и РАН узнали, что россияне начинают ощущать себя старыми в 70,7 года

Опрос проводился среди 1200 совершеннолетних россиян разных возрастов в середине 2022 г. в 65 регионах страны. Результаты исследования показали, что субъективное восприятие сроков старости зависит от пола респондента. Так, россияне в среднем считают, что у мужчин она наступает в 69,4 года, а у женщин – в 68 лет. Кроме того, женщины – участницы опроса определили срок наступления старости в 71,8 года, а мужчины – в 69,3 года. Ученые объяснили это «феминизацией старости», связанной с преобладанием доли женщин в старших возрастных группах.