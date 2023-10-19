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Ученые МГУ и РАН узнали, что россияне начинают ощущать себя старыми в 70,7 года

Ведомости

Россияне начинают считать себя старыми в среднем в возрасте 70,7 года. Такой вывод сделали исследователи из МГУ имени М.В. Ломоносова и Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН в статье, опубликованной в свежем номере научного журнала «Народонаселение», пишет РБК.

Опрос проводился среди 1200 совершеннолетних россиян разных возрастов в середине 2022 г. в 65 регионах страны. Результаты исследования показали, что субъективное восприятие сроков старости зависит от пола респондента. Так, россияне в среднем считают, что у мужчин она наступает в 69,4 года, а у женщин – в 68 лет. Кроме того, женщины – участницы опроса определили срок наступления старости в 71,8 года, а мужчины – в 69,3 года. Ученые объяснили это «феминизацией старости», связанной с преобладанием доли женщин в старших возрастных группах.

Также выяснилось, что восприятие старости зависит от состояния здоровья респондентов. Те, кто полностью удовлетворен своим самочувствием, отодвигают границы наступления старости на семь – восемь лет.

В то же время молодые люди ожидают прихода старости в более раннем возрасте, чем старшее поколение. Опрошенные до 29 лет считают, что она наступает в 65,8 года, а респонденты старше 60 лет – в 74,4 года.

В июне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в России составляет 73,4 года. По данным Росстата, этот показатель среди женщин находится на уровне 77,8 года, а среди мужчин – 67,5 года. По состоянию на начало 2023 г. в России доля населения старше 65 лет составляла 16,5%, за десять лет цифры увеличились на 3,6 п. п. ООН считает население страны старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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