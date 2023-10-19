Госдума одобрила проект о штрафах за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Наказание будет таким же, какое действует за фейки об армии и за ее дискредитацию. За распространение ложной информации будет грозить от 10 до 15 лет свободы. За дискредитацию минимальное наказание составляет штраф от 100 000 до 300 000 руб., а максимальное – лишение свободы до пяти лет.