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Госдума одобрила проект о штрафах за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий ответственность за дискредитацию добровольческих подразделений Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты. 

Поправки вносятся в УК и КоАП. Авторы предлагают установить ответственность за публичное распространение фейков о добровольцах, за их дискредитацию, а также за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, об уголовном преследовании добровольцев.

Наказание будет таким же, какое действует за фейки об армии и за ее дискредитацию. За распространение ложной информации будет грозить от 10 до 15 лет свободы. За дискредитацию минимальное наказание составляет штраф от 100 000 до 300 000 руб., а максимальное – лишение свободы до пяти лет.

Ранее по теме: Госдума одобрила законопроекты о формированиях добровольцев в Росгвардии

Законопроект был внесен в Госдуму 22 сентября в рамках пакета законопроектов, разрешающего Росгвардии иметь свои добровольческие формирования. Его авторами выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Андрей Картаполов, сенаторы Андрей Клишас, Сергей Перминов и др.

В марте 2022 г. Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей, касающихся дискредитации российской армии и фейков о военных. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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