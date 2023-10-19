Госдума одобрила проект о штрафах за дискредитацию добровольцев Росгвардии
Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий ответственность за дискредитацию добровольческих подразделений Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты.
Поправки вносятся в УК и КоАП. Авторы предлагают установить ответственность за публичное распространение фейков о добровольцах, за их дискредитацию, а также за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, об уголовном преследовании добровольцев.
Наказание будет таким же, какое действует за фейки об армии и за ее дискредитацию. За распространение ложной информации будет грозить от 10 до 15 лет свободы. За дискредитацию минимальное наказание составляет штраф от 100 000 до 300 000 руб., а максимальное – лишение свободы до пяти лет.
Законопроект был внесен в Госдуму 22 сентября в рамках пакета законопроектов, разрешающего Росгвардии иметь свои добровольческие формирования. Его авторами выступили депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Андрей Картаполов, сенаторы Андрей Клишас, Сергей Перминов и др.
В марте 2022 г. Госдума добавила в УК и КоАП несколько новых статей, касающихся дискредитации российской армии и фейков о военных. По ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) нарушителю грозит штраф до 100 000 руб. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность (до пяти лет лишения свободы). Максимальное наказание за нарушение ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) составляет 15 лет колонии.