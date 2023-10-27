В МВД сообщили об отсутствии возможности выдавать электронные паспорта
Техническая возможность выдавать паспорта с электронным носителем пока отсутствует, сообщила начальник управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова в интервью телеканалу «Россия 24».
«Действительно, это прописано [в законе] – возможность выдачи такого паспорта с электронным носителем, но при возможности именно технической. Пока об этом речи нет. Но возможность законодатель в закон заложил для того, чтобы мы стремились к информатизации», – пояснила она.
Она подчеркнула, что в перспективе такие возможность и необходимость будут.
В 2021 г. Казакова рассказывала, что МВД планирует начать выдачу электронных паспортов с января 2023 г.По ее словам, тогда велась работа по поэтапному введению паспорта гражданина России, который оформляется в виде пластиковой карты.
26 октября в силу вступил новый закон «О гражданстве РФ», подписанный президентом Владимиром Путиным в апреле 2023 г. В нем говорится, что паспорт может быть оформлен в виде документа на бумажном носителе или в виде иного документа, в том числе содержащего электронный носитель информации. Последний должен определяться нормативным правовым актом президента РФ.
18 сентября президент подписал указ, приравнивающий предъявление сведений из удостоверяющих личность документов через мобильное приложение «Госуслуги» к предъявлению самих документов. Минцифры России разработало правила использования «цифрового паспорта». Согласно документу, россияне смогут показывать QR-код в мобильном приложении «Госуслуги» вместо паспорта или другого документа в некоторых ситуациях.