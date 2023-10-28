Около 30 человек погибли в ДТП в Египте
Порядка 30 человек погибли в массовой аварии на трассе Каир – Александрия, сообщили в службе безопасности провинции Бухейра, передает газета Al Qabas.
Количество пострадавших составило 60 человек. Авария произошла из-за утечки масла одного из автомобилей на 132 км дороги, что привело к столкновению и возгоранию машин.
21 октября в турецкой провинции Анталья столкнулись два автобуса с туристами, в результате чего пострадали российский граждане. Четыре человека были доставлены в больницу, двоих водителей также госпитализировали. Точное количество пострадавших россиян не сообщалось.
В конце сентября в Анталье в результате ДТП погибла гражданка России. По данным генконсульства, при аварии еще четверо россиян получили травмы различной степени тяжести, они были госпитализированы.