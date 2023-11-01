Рособрнадзор выявил нарушения во всех вузах, где проходят экзамены для мигрантов
Рособрнадзор выявил нарушения во всех 13 вузах, уполномоченных на проведение экзаменов по русскому языку для мигрантов, сообщила заместитель руководителя Рособрнадзора Светлана Кочетова.
«Наши сотрудники участвуют в качестве экспертов в проведении прокуратурами субъектов РФ этих проверок. Во всех этих организациях выявлены нарушения. Наши эксперты свои заключения направляют в адрес прокуратур, и никто не останется без внимания», – сказала Кочетова, ее слова привела пресс-служба ведомства.
Кочетова рассказала, что количество нарушений обязательных требований со стороны вузов возросло в условиях моратория на проведение плановых проверок. Она отметила, что мораторий на проверки не отменяет необходимость для образовательных организаций соблюдать те обязательные требования, которые предусмотрены законодательством.
В 2022 г. Россия заняла шестое место в мире по количеству иностранных студентов, привлекая к обучению 6% от общего числа «мобильных студентов», писали «Ведомости» со ссылкой на исследовательский проект Project Atlas. Общее количество иностранных студентов в стране составило 351 127 человек. В 2021 г. этот показатель составлял 395 263 студента, а в 2020 г. – 353 331.
Летом директор правового департамента Министерства науки и высшего образования Максим Мерзляков сообщил, что к 2030 г. число иностранных студентов в вузах РФ вырастет до 435 000 человек. Как отметил директор, в министерстве реализуются разные программы по увеличению числа иностранных студентов. По программе «Летний университет» около 750 человек будут проходить стажировку в России.