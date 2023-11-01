Рособрнадзор выявил нарушения во всех вузах, где проходят экзамены для мигрантов

В 2022 г. Россия заняла шестое место в мире по количеству иностранных студентов, привлекая к обучению 6% от общего числа «мобильных студентов», писали «Ведомости» со ссылкой на исследовательский проект Project Atlas. Общее количество иностранных студентов в стране составило 351 127 человек. В 2021 г. этот показатель составлял 395 263 студента, а в 2020 г. – 353 331.