В российских вузах, несмотря на санкции, обучается 400 000 иностранных студентов

В российских вузах обучаются около 400 000 иностранных студентов, заявил журналистам министр образования и науки Валерий Фальков в День студента. «Несмотря на эту дискуссию (после начала спецоперации на Украине и прекращения сотрудничества с рядом стран. – «Ведомости»), иностранцы тоже стремятся получить образование в российских вузах», – сказал он. Всего порядка 400 000 иностранцев учится в России и в 2022 г. «поступило больше даже, чем в 2021 г.», заверил Фальков.