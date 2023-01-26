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В российских вузах, несмотря на санкции, обучается 400 000 иностранных студентов

Минобрнауки обещает увеличить стипендии обучающимся и гранты ученым
Анастасия Майер
Евгений Леонов / ТАСС

В российских вузах обучаются около 400 000 иностранных студентов, заявил журналистам министр образования и науки Валерий Фальков в День студента. «Несмотря на эту дискуссию (после начала спецоперации на Украине и прекращения сотрудничества с рядом стран. – «Ведомости»), иностранцы тоже стремятся получить образование в российских вузах», – сказал он. Всего порядка 400 000 иностранцев учится в России и в 2022 г. «поступило больше даже, чем в 2021 г.», заверил Фальков.

Студенты из-за рубежа, по его словам, часто выбирают «традиционные» форматы обучения, такие как пятилетний специалитет в медицинских вузах. «И иностранные студенты, и студенты внутри России выбирают университеты с сильными брендами, которые дают качественное образование, и в последнюю очередь идет обсуждение, какого уровня образование, какой формат: бакалавриат, специалитет, магистратура», – сказал Фальков. В 2022 г. активно обсуждался вопрос об отмене болонской системы и отказе от бакалавриата и магистратуры. Но форма обучения, по словам Фалькова, – это не главное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных