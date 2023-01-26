В российских вузах, несмотря на санкции, обучается 400 000 иностранных студентов

В российских вузах, несмотря на санкции, обучается 400 000 иностранных студентовМинобрнауки обещает увеличить стипендии обучающимся и гранты ученым
В российских вузах обучаются около 400 000 иностранных студентов, заявил журналистам министр образования и науки Валерий Фальков в День студента. «Несмотря на эту дискуссию (после начала спецоперации на Украине и прекращения сотрудничества с рядом стран. – «Ведомости»), иностранцы тоже стремятся получить образование в российских вузах», – сказал он. Всего порядка 400 000 иностранцев учится в России и в 2022 г. «поступило больше даже, чем в 2021 г.», заверил Фальков.
Студенты из-за рубежа, по его словам, часто выбирают «традиционные» форматы обучения, такие как пятилетний специалитет в медицинских вузах. «И иностранные студенты, и студенты внутри России выбирают университеты с сильными брендами, которые дают качественное образование, и в последнюю очередь идет обсуждение, какого уровня образование, какой формат: бакалавриат, специалитет, магистратура», – сказал Фальков. В 2022 г. активно обсуждался вопрос об отмене болонской системы и отказе от бакалавриата и магистратуры. Но форма обучения, по словам Фалькова, – это не главное.